HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

"Erotismo y poesía: el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje".

Dos chilenos Nobel

El príncipe de las letras castellanas

Amor a la uruguaya

La célebre frase del escritor mexicano Octavio Paz refleja la creatividad y belleza de este arte que se encuentra de celebración.Por eso, para celebrar esta festividad creada por Unesco en 1999, pedimos a nuestros lectores que nos escribieran contándonos cuáles eran sus poemas y autores favoritos, y por qué.Esta es una selección de algunos de los mensajes que recibimos, para llenarles de versos la jornada y hacer honor a este Día Internacional de la Poesía."Soy amante de la poesía. En mi país, Chile, tenemos dos grandes Nobel: la gran Gabriela Mistral y Pablo Neruda", escribió un lector que se identificó como "un poeta de pensar y soñar". En efecto, la primera persona de América Latina en ganar el premio Nobel de Literatura y la única mujer de la región que ha conseguido dicha distinción hasta el día de hoy fue Mistral en 1945. En 1971, 26 años después, Neruda conseguiría el mismo honor. Ambos poetas fueron el hombre y la mujer más nombrados por los lectores de BBC Mundo, siendo Neruda el favorito absoluto del público.fue lo más mencionado del autor nacido en la municipalidad de Parral. Sobre el "Poema 20", aquel que comienza diciendo: "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", Celayda Castillo desde Panamá escribió: "Narra la historia de un amor ambiguo que, a pesar de no saber si durará por siempre, dejará un recuerdo para toda la vida, sin importar los malos momentos. Porque al final predominará lo que algún día hizo feliz". Byron Naranjo, de Guayaquil, Ecuador, prefiere el "Poema 15": "Usa figuras literarias que a mí particularmente me sumergen en el verso.En el caso de Rubén Darío, "Lo fatal" fue el poema más nombrado del nicaragüense. Lisseth Meléndez Vargas, de Lima, Perú, contó cómo una madrugada de insomnio escuchó por primera vez los versos que empiezan:"Me quedé hipnotizada pensando en su mensaje", explicó Meléndez Vargas, para quien "la vida sería demasiado insufrible sin la poesía".A través de nuestra página de Facebook, Giselle Concha compartió su top tres poético, encabezado por "Cantos de vida y esperanza" ("para recordarme que soy sentimental, sensible y sensitiva") y "Divagación". El poema favorito de la colombiana Cristina Ramírez, en cambio, es "Sonatina": "Fui una niña melancólica y cada vez que mi papá me veía con los ojos tristes mirando a lo lejos y perdida en mis propios pensamientos, lo recitaba para mí y siempre me hacía sonreir"."Me parece que es el poeta más extraordinario y con los poemas más bellos de amor", escribió un lector desde Bogotá, Colombia, refiriéndose a Mario Benedetti. "Táctica y estrategia", "Hagamos un trato" y "No te rindas" son de los poemas más mencionados del uruguayo entre los lectores de BBC Mundo. Desde Ciudad de México, Esther Medina escribió: "Mi poema favorito es:". Sobre "No te rindas", Elizabeth Arce, de Lima, Perú, opinó: "Me parece un poema con demasiada inspiración para vivir, para animar a alguien que uno ama, explicando que, a pesar de cada circunstancia que la vida nos dé, esta sigue siendo hermosa...". Esto es tan solo una muestra de los muchos comentarios que nos llegaron. Por la cantidad de mensajes que recibimos. Tomado de: BBC Mundo