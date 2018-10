02, Abril, 2016 02, Abril, 2016 4:12 a.m. 4:12 a.m.

HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL AUTISMO

El 2 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, declarado por la ONU desde 2007. Se busca promover la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Desde hace hace nueve años, cada 2 de abril se iluminan de azul edificios emblemáticos, el color que simboliza el autismo. También se invita a la gente a vestir de azul y subir selfies a las redes sociales, bajo el hashtag LIUB. Este año, 11.000 monumentos se unen a la campaña "Light it up blue", una iniciativa de la organización Autism speaks Recientemente un estudio de la Fundación Autism Speaks indicó que la incidencia del autismo aumenta 17 por ciento cada año. Es más común que el Síndrome de Down, tuberculosis y SIDA infantil. Se puede diagnosticar a los 3 años de edad. Pero con nuevas investigaciones, están logrando retroceder la edad de diagnóstico a los 6 meses El autismo no es una enfermedad: tiene un origen neurobiológico. Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo. Se presenta de manera distinta en cada caso. Por eso, las necesidades individuales son muy heterogéneas. Afecta de manera fundamental a la esencia social del individuo y a su capacidad para responder adaptativamente a las exigencias de la vida cotidiana. Tomado de: Infobae