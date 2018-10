NIÑO DE 12 AÑOS FUE ACEPTADO EN DOS UNIVERSIDADES

1:49 a.m.

"Estaba muy emocionado cuando llegué a Santa Cruz y a UC Davis. Estuve esperando la transferencia por varios años", dijo a CNNMoney. "Fue realmente un gran momento para mi".

Tanishq Abraham de 12 años tiene unos objetivos bastantes ambiciosos en su vida: ser un doctor, un investigador médico... y presidente de Estados Unidos.Primera parada: graduarse de la universidad. Él ya fue aceptado por la Universidad de California en Davis y por la Universidad de California en Santa Cruz, donde recibió una prestigiosa beca de regentes de ambas instituciones.Eso es correcto, la universidad no es algo exactamente nuevo para Tanishq. Él ha estado yendo al colegio comunitario parte de su tiempo desde que tenía 7 años, recibió su diploma de preparatoria a los 10 años y ya tiene tres grados escolares del colegio comunitario en Sacramento Él será transferido a UC Davis o UC Santa Cruz. Tiene hasta junio para tomar una decisión. Taishq dice que está ansioso por entrar a una de las dos universidades porque él finalmente podrá comenzar a realizar estudios de laboratorio. "Siempre quise comenzar a trabajar en un laboratorio", dice. Él no está seguro qué tipo de doctor quiere ser pero está interesado en cardiología y neurología. Sus estudios no han estado exentos de mucho sacrificio familiar. "Él progresó a un ritmo muy acelerado", dijo su madre, Taji. Su hijo comenzó a pedirle iniciar cursos colegiales a la edad de seis años. Taji, de 48 años, dice que ella y su esposo, un ingeniero de software en una firma de robótica, hicieron lo mejor para mantener a su hijo en una escuela pública. Pero a la edad de 7, ellos sintieron que lo mejor para él era recibir educación en casa y tomar algunos cursos en el colegio comunitario. "Él es muy apasionado sobre el conocimiento y muy, muy determinado", dijo. Taji, que se graduó en veterinaria en India antes de tener hijos, dijo que se enroló en algunos cursos junto con su hijo, como geología y astronomía. Fuente:CNN