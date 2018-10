RAMESH DARJI, EL NIÑO QUE ESTABA CONVIRTIÉNDOSE EN ESTATUA DE PIEDRA

7:01 a.m.

Este niño de apenas 11 años sufre un raro trastorno en la piel llamado ictiosis arlequín, condición que provocó que su piel comenzara a despegarse a los 15 días de nacido dando lugar a una nueva piel muy gruesa y de tonalidad negra. Es tanto el grosor que se agrieta y se asemejan a blindaje o el traje de arlequín de un bufón. Para los seis años de edad ya no podía caminar, su habla también se vio afectada y por si fuera poco los demás niños lo rechazaban por su apariencia. Pero no todo es malo pues ha podido conservar la vida algo inusual en aquellos que padecen este tipo de ictiosis, además, aunque en un principio sus padres no podían costear el tratamiento, la cantante británica Joss Stone los está ayudando, después de haber visto un vídeo donde aparece Ramesh. Los doctores comenzaron el tratamiento quitando las escamas de su cuerpo, algo muy doloroso, luego le prescribieron antibióticos para evitar infecciones por dos semanas, aplicaron algunos fármacos y una crema hidratante en su cuerpo para eliminar la piel muerta. Daily Mail explica que ahora sus padres están más tranquilos y esperan que su hijo vuelva a caminar.