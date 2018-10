ACTOR DE "GAME OF THRONES" LUCE IRRECONOCIBLE EN LA VIDA REAL

Conleth Hill, es el actor que da vida a Varys, en la exitosa serie Game Of Thrones. Hill lució irreconocible durante su participación en la Comic-Con de San Diego, donde asistió como parte del elenco de la superproducción de HBO. Muchos fans de la serie que estuvieron presentes en la convesión, quedaron sorprendidos al conocer el verdadero aspecto del actor, que en la vida real tiene unos cuantos kilos menos y contrastando con su personaje, tiene cabello. La verdadera apariencia Conleth Hill hizo que sus seguidores se pronunciaran en Twitter, convirtiéndole en tendencia con comentarios sobre su look. Hill nació en Irlanda del Norte y tiene 51 años. Tiene una larga trayectoria en cine y teatro, pero la fama le llegó por su personaje en Game of Throne. En 2001 ganó el prestigioso premio Laurence Olivier por su papel en la obra Stones in his Pockets. Fuente: Infobae