14, Agosto, 2016 14, Agosto, 2016 8:51 a.m. 8:51 a.m.

LAS PERSONAS SEDENTARIAS SON MÁS INTELIGENTES

Las personas que realizan actividad física son más saludables que los sedentarios. Existen cientos -si no miles- de estudios que demuestran que hay una asociación directa entre el ejercicio y el bienestar psíquico y físico. Sin embargo, eso no significaba que los deportistas -amateurs o profesionales- tuviesen una ventaja cognitiva con respecto a los que eligen el camino de la quietud. En ese sentido, un estudio reciente concluyó que los humanos poseen un número de rasgos comunes que influyen en su actividad física. Dos equipos de investigación de las universidades Florida Gulf Coast y Appalachian State, en los Estados Unidos, analizaron la relación existente entre "la necesidad de cognición del ser humano", es decir, el tiempo y los esfuerzos que un individuo dedica a pensar, y la realización de ejercicio físico. Para el estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Journal of Health Psychology, los investigadores compararon el comportamiento de dos tipos de personas: un grupo con mayor tendencia a pensar y el otro, con menos. Los investigadores midieron la actividad física que realizaron estas dos tipologías de personas cada 30 segundos durante una semana. Y concluyeron que los individuos con poca necesidad cognitiva son más activos físicamente que los que dedican una mayor parte de su tiempo a pensar. Esta diferencia entre los dos grupos fue más acusada durante los días laborales que durante el fin de semana. La investigación vino a demostrar que las personas con un alto coeficiente intelectual se aburren con menos facilidad, lo que las lleva a pasar más tiempo involucradas en sus pensamientos. Como contrapartida, las personas activas necesitan estimular su mente con actividades externas, ya sea para escapar de sus pensamientos o porque se aburren rápidamente. A pesar de estos resultados, los investigadores del estudio no dejaron de insistir en la importancia de la actividad física en la salud e hicieron hincapié en el hecho de que también está demostrado científicamente que el ejercicio físico contribuye a mejorar el estado de salud y a prevenir factores de riesgo. Fuente: Infobae.