Melania Trump trata de hacer de jardinera y salen los memes en las redes sociales

Una curiosa fotografía de Melania Trump haciendo jardinería ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, entre las que destacan burlas y memes por la extraña posición y la inadecuada vestimenta que escogió para realizar tales labores.

La imagen fue tomada en la Casa Blanca en septiembre pasado, pero emergió recientemente a manos de una popular modelo estadounidense que notó las tenis de marca Converse con las que la primera dama de EE.UU. presuntamente trabajó la tierra.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b — christine teigen (@chrissyteigen) 31 de julio de 2018

"Se ven exactamente como mi calzado para entrenar, porque hago tanto ejercicio como esta chica hace jardinería", señaló la modelo Christine Teigen.

Los internautas de inmediato notaron algo inusual en la forma de hacer jardinería de Melania, que compararon con la de su predecesora, Michelle Obama.

The reason no one likes Melania because she clearly hates everything. pic.twitter.com/hMGhutHkiC — Talia (@2020fight) 31 de julio de 2018

"La razón por la cual a nadie le gusta Melania es porque claramente ella odia todo", considera por su parte una internauta, mientras que otro compara la escena con un episodio similar en la serie 'Parks and Recreation'.