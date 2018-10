Por qué sigues soltero, según la ciencia

En este momento, aproximadamente un tercio de la población adulta en el mundo occidental podría legítimamente marcar "soltero" en el estado de relación sentimental. Lo curioso es que nunca ha sido más fácil conocer gente; entonces, ¿por qué hay tantas personas solas? El psicólogo evolutivo Menelaos Apostolou quiso proponer una teoría. Para ello, se dirigió a Reddit, un foro y agregador de noticias muy popular.

Mientras todos tenemos nuestras opiniones acerca de por qué encontrar pareja es tan difícil, no hay un consenso científico sobre qué impulsa las tendencias de las relaciones sociales. Dejando a un lado la especulación, nos faltan fundamentos académicos sobre la naturaleza de la conexión que se produce entre dos personas.



"Entender la unicidad requiere al menos dos niveles explicativos, a saber, uno teórico y uno empírico", dice Apostolou en su estudio, recogido por la revista Evolutionary Psychological Science.



Las observaciones empíricas solo pueden llevarnos hasta este momento, proporcionando explicaciones simples caso por caso. Para llegar al fondo del asunto, necesitamos una teoría sólida que nos diga por qué. Por ello, el investigador usó el sitio web de discusión Reddit para recopilar respuestas a una pregunta directa: "Chicos, ¿por qué estáis solteros?".

Si bien la pregunta se centró específicamente en la mitad de la población (los hombres), no se limitó a las relaciones heterosexuales, sino que buscó profundas reflexiones (y no tanto) sobre por qué los hombres de todas las tendencias sexuales no se encontraban en una relación sentimental.



Las 20.207 respuestas en el hilo se redujeron a 13.429 respuestas reales, presumiblemente después de eliminar los gifs, comentarios incoherentes sobre las langostas, y las conjeturas de los psicólogos de sillón. Después de un análisis más detallado, hubo 6.794 respuestas de calidad que podrían codificarse en 43 categorías.

Las 5 categorías más sobresalientes

La categoría número cinco, con 421 respuestas, hacía referencia a poseer malas habilidades para ligar. "Mi cociente intelectual se reduce a 40 cuando hablo con mujeres", dijo un pensativo lector de Reddit.



En la categoría número 4, se encontraba la falta de interés, con declaraciones como "me gusta mi libertad y privacidad".



En la categoría 3, el motivo para estar soltero era la falta de esfuerzo. "Siempre he creído que las relaciones van y vienen por sí solas", dijo uno de los participantes.



En la categoría número 2, destacaba la baja confianza en uno mismo. "La confianza es la clave, y estoy bloqueado", aclaró otra persona.

¿Cuál es el principal motivo?

La razón número uno por la que los chicos de Reddit piensan que siguen solteros, con 662 respuestas es... ser poco atractivo.

Estos resultados dejan claro que hay una serie de preocupaciones comunes relacionadas con la soltería.



Rebobinando el reloj a tiempos más simples, en las que muchos matrimonios eran concertados o impulsadas por la presión social o situación personal, había muy poca necesidad de que los hombres tuvieran que mostrar sus encantos.



Apostolou se pregunta si esos mismos lectores de Reddit que buscaron relaciones podrían haber tenido más éxito en tiempos preindustriales. La respuesta es que... probablemente sí.



"Los hombres modernos solos a menudo carecen de habilidades para ligar porque en un contexto ancestral preindustrial, las presiones de selección sobre los mecanismos que regulaban el esfuerzo de apareamiento y la selectividad eran débiles", dice Apostolou.

"Dichas habilidades son necesarias hoy en día, porque en las sociedades postindustriales la elección del compañero no está regulada ni es forzada, pero las personas tienen que encontrar pareja por sí mismas".