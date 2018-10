Mustafa Mugambo Mutone se casó con su primera esposa cuando tenía 16 años y desde entonces no ha parado de procrear

Mustafa Mugambo Mutone, residente de Kyaterekera en el distrito de Kagadi, en Uganda, donde es jefe de aldea, dice que se casó con su primera esposa en 1968, cuando tenía 16 años.

En los años transcurridos desde entonces, Mutone se ha casado con al menos una docena más de esposas y ha tenido 174 hijos, según el periódico ugandés New Vision.

"Mi esposa más joven tiene 25 años y la mayor 50, pero tuve unas 10 novias antes de casarme oficialmente y todas dieron a luz el mismo año", dijo Mutone.

Afirmó además que su primer hijo ya tiene 49 años, mientras que los más pequeños son gemelos de 4 años.

Seis de sus esposas están actualmente embarazadas, por lo que próximamente la cifra de hijos superará los 180.

El empresario de 65 años dirige una tienda de productos al por mayor en el centro comercial de Kyaterekera, donde vende frijoles, maíz y café. No obstante, dice que no ha sido fácil cuidar y mantener su numerosa familia: "He intentado alimentar a mis 13 esposas y a mis más de 170 hijos, y no es fácil. Solicito al gobierno que al menos patrocine a 30 de mis hijos en escuelas secundarias e instituciones terciarias".

Alrededor de 40 de los hijos de Mutone están actualmente en edad de asistir a la escuela primaria, y dice que con la ayuda de sus hijos mayores, planea establecer una guardería privada y una escuela primaria para brindarles su educación.

Abuelo de más de 90 nietos, Mutone dice que se las arregla para atender a cada uno de sus hijos llevando un registro de su nacimiento en un libro especial. Sin embargo, cita la distancia como uno de los principales obstáculos que tiene, ya que sus esposas están dispersas en lugares lejanos alrededor del país. Algunas de ellas, según él, incluso viven en países vecinos, como la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi.

"Recibo 10 llamadas por día de diferentes esposas que quieren atención, pero no puedo estar en todas partes", lamentó Mutone. "Sólo en Kagadi tengo siete esposas".

Mutone cree que a pesar de estar cerca de los 70 años aún tiene margen para tener varios hijos más, dado que lleva un estilo de vida saludable, no fuma y no bebe alcohol.