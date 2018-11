El telescopio Hubble de la NASA captura una cara sonriente en el espacio

Esta imagen, tomada con la Wide Field Camera 3 (WFC3) del Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA, muestra un espacio lleno de galaxias de todas las formas, colores y tamaños, muchos de los cuales pertenecen al cúmulo de galaxias SDSS J0952 + 3434.

Justo debajo del centro hay una formación de galaxias parecidas a una cara sonriente.

Dos manchas de color amarillo cuelgan sobre un amplio arco de luz. La galaxia inferior, en forma de arco, tiene la forma característica de una galaxia que ha tenido lentes gravitacionales: su luz ha pasado cerca de un objeto masivo en camino hacia nosotros, causando que se distorsione y se estire fuera de forma, explica NASA.

Smile, it's #HubbleFriday! Just below the center of this image, 2 yellow-hued blobs hang atop a sweeping arc of light. The arc has the characteristic shape of a galaxy that has been gravitationally lensed causing it to become distorted and stretched: https://t.co/Nnozc5zpuv pic.twitter.com/ZygYXeBdwW