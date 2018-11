¿Cuál es el pez más venenoso del mundo?

11:26 a.m.

Su nombre científico es Synanceia horrida y habita en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico

En el mundo submarino, no tienes que ser la criatura más grande para ser la mayor amenaza. El pez piedra o pez roca, que alcanza una longitud promedio de 30 a 40 centímetros y hasta 2 kg de peso, es el pez más venenoso del mundo, portando sacos venenosos en cada una de sus 13 espinas.



Aunque la amenaza para los buceadores responsables es minúscula, os contamos 5 datos que desearás conocer sobre estas interesantes y tóxicas criaturas submarinas (si te las encuentras).



1. Hay cinco especies de pez piedra que se pueden encontrar en las regiones costeras de los océanos del Indo-Pacífico.



2. Como el pez más venenoso en el mar, la mayoría asumiría que el pez piedra mata a su presa usando el veneno en sus espinas, pero este no es el caso. En cambio, el pez piedra captura a su presa con gran velocidad. Para cazar a la que va a ser su comida, los peces piedra esperan a que aparezca la presa y luego nadan rápido y la atacan velozmente. ¡El ataque puede durar apenas 0.015 segundos! Cuando no persigue a su presa, el pez piedra normalmente nada muy muy lentamente.

3. Tiene excelentes capacidades de camuflaje, por lo que el pez piedra puede ser difícil de distinguir. Si te gusta bucear, por supuesto que es emocionante detectar las criaturas que mejor se camuflan, pero recuerda prestar atención a lo que se esconde en el fondo rocoso o el coral.



4. No entres en pánico si lo ves, el pez piedra no se desviará de su camino para atacarte, sino que usará su veneno como mecanismo de defensa contra los depredadores. El veneno generalmente se libera cuando se aplica presión a la espina del pez piedra, lo que significa que el veneno se emite con más frecuencia cuando el pez piedra es atacado por un depredador o pisado por un humano. Nunca irá directo a atacar a un humano. Si por alguna razón accidentalmente pisas un pez piedra, busca tratamiento inmediato, ya que el veneno puede causar dolor severo, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte si no se trata. El agua caliente se puede usar como alivio temporal; sin embargo, es esencial buscar atención médica y disponer de un antídoto.



5. El pez piedra puede sobrevivir hasta 24 horas fuera del agua, lo que es un rasgo poco común entre los peces.

Por Sarah Romero