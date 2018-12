Descubren a qué edad los niños dejan de creer en Santa Claus

11:28 a.m.

Todos hemos creído en la existencia de los Reyes Magos y Papá Noel cuando éramos niños. Y todos nos hemos enfrentado a ese momento en el que descubrimos que solo eran personajes de fantasía. Pero, ¿a qué edad suele producirse dicho descubrimiento? ¿Y cómo afecta a la confianza que los pequeños tienen en sus padres?

Para intentar descubrirlo, un equipo de la Universidad de Exeter, realizó un estudio con niños y adultos de Inglaterra y Escocia. Y los resultados revelaron que los ocho años suele ser la edad en la que la gran mayoría de los niños descubren que Papa Noel no existe.

El estudio también revela que un 65% de los niños siguieron fingiendo durante algún tiempo que aún creían en la existencia de Santa Claus, y que un 31% de los padres mintieron a sus hijos cuando estos les preguntaron directamente sobre su existencia.

Además, el estudio también pone de manifiesto que un 56% de los niños no se sintieron decepcionados al descubrir que Papa Noel no existía, y que ese hecho no afectó a la confianza que tenían en sus padres. Aunque un 30% si se sintieron engañados.

Hay que recordar que el estudio solo se ha hecho con niños y adultos anglosajones, así que las respuestas solo se refieren a Papá Noel. Sería interesante hacer otro similar para descubrir a qué edad dejan los niños españoles de creer en los Reyes Magos.

Fuente: EurekAlert.