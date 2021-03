Berenguer mete al Athletic en la final

Un tanto de Berenguer en el minuto 112 de juego metió al Athletic Club en la final de la Copa del Rey tras un encuentro muy competido en el que el mayor dominio territorial de los visitantes encontró réplica en las contras del conjunto valenciano y que se decidió en una acción en la que el balón entró en la portería levantinista tras rebotar en un jugador de su equipo.

El conjunto local salió con Aitor Fernández en la portería en lugar de Dani Cárdenas y su técnico, Paco López, sorprendió al situar a Róber Pier como medio centro junto a Malsa. Por su parte, el entrenador del equipo vasco, Marcelino García Toral, no pudo finalmente contar con Íñigo Martínez, al que finalmente el TAD no le concedió la suspensión cautelar de su sanción.



De entrada, el encuentro se ajustó al guion previsto, pues el Athletic, que necesitaba ganar o empatar a dos o más goles, llevó la iniciativa en el juego y consiguió que se jugara cerca de la portería levantinista, mientras que el equipo local, fiel a su filosofía, trataba de encontrar espacios al contragolpe.





En la segunda aproximación del Levante, una buena jugada de Morales y Rochina acabó con un remate de Roger que puso el 1-0 en el marcador.



El tanto no varió la dinámica del partido y el Athletic siguió con sus aproximaciones a la meta del Levante. En una de ellas Muniain pudo empatar en un remate de cabeza (m.24) y en la siguiente, un penalti de Duarte sobre Raúl García propició el empate tras un potente lanzamiento de este jugador, que puso las tablas en la eliminatoria. En ese momento, solo un nuevo gol podía impedir que el partido no fue a la prórroga, ya que la ida en Bilbao también había acabado con igualada a un tanto.



El primer periodo concluyó con un susto para el Athletic, ya que un rechace de Yerai hacia su portería se estrelló en el palo de la meya de Unai Simón, que no habría podido evitar el gol.



Con dos propuestas distintas, pero sin que las fuerzas estuvieran notoriamente desniveladas. dio comienzo la segunda parte con la entrada de Bardhi por Róber Pier en el Levante, lo que hacía presumir que el equipo local iba a tratar de ser más ofensivo.



A diferencia de la fluidez de la primera parte, el comienzo del segundo periodo fue trabado y espeso, con muchas faltas y sin apenas fútbol. El partido entraba en una fase en la que cualquier detalle y cualquier error podían ser letales.





Poco a poco el partido recuperó ritmo, el Athletic se empezó a acercar con frecuencia a la meta rival y el Levante trató de atacar al contragolpe, pero a pesar de las alternativas del juego apenas hubo claridad de cara a puerta, hasta que a quince minutos del final, un remate de cabeza de Berenguer estuvo cerca de suponer el segundo tanto visitante.



En el tramo final del partido fue más incisivo el conjunto vasco ante un Levante replegado y al que le costaba mucho aproximarse a la meta de Unai Simón, pero cuando se vislumbraba la prórroga nadie quería correr más riesgos que los imprescindibles, por lo que el encuentro llegó a los treinta minutos de prolongación.



El equipo valenciano acumulaba cinco cambios, pero Marcelino no había variado el equipo, sin que sus jugadores dieran la sensación de acusar el esfuerzo realizado, aunque muy pronto introdujo dos variaciones en un fase del choque en el que el equipo visitante puso cerco a la meta de Aitor Fernández, aunque en la última jugada del primer periodo, Bardhi obligó a Unai Simón a hacer una gran parada.



La tónica se mantuvo al comienzo de la segunda parte de la prórroga, pero con la necesidad de no recibir un gol que a estas alturas del encuentro ya iba a ser definitivo. Ese gol llegó en un disparo de Berenguer que Vukcevic desvió al fondo de la meta de su equipo cuando quedaban ocho minutos para la conclusiones del encuentro y el Levante necesitaba dos tantos para superar la eliminatoria, pero no pudo llegar a empatar.