El Barcelona afronta otra final, ahora ante el Getafe

Cinco días después de proclamarse campeón de la Copa del Rey frente al Athletic Club (0-4), el Barcelona afronta, el jueves a las 22:00 en el Camp Nou, otra final, pero esta vez para seguir vivo en la lucha por LaLiga, ante un Getafe que llega al partido con la misión de alejarse del descenso.

El Barça regresa a la competición regular por todo lo alto, tras haber firmado una exhibición en la Cartuja de Sevilla ante el Athletic para levantar la 31ª Copa del Rey de la historia azulgrana y, de paso, conseguir también el primer título de la era Koeman desde que llegó el pasado verano al frente del banquillo.



Desde la final copera, todo lo que ha habido ha sido ruido mediático sobre la creación de la Superliga europea de fútbol, en la cual el Barcelona sigue formando parte. Con el futuro de la competición sumido en la incertidumbre, el cuadro catalán intentará dejar a un lado las cuestiones extradeportivas para retomar la senda de la victoria en Liga.

El conjunto barcelonista perdió el Clásico frente al Real Madrid (2-1) en la última jornada disputada, cosa que les relegó al tercer puesto de la clasificación. Ahora, se encuentran a cinco puntos del líder, el Atlético de Madrid, que ha jugado un partido más.



Para seguir vivo en la lucha por el título, Ronald Koeman podrá seguir contando con el defensa Gerard Piqué, que completó con normalidad la final ante el Athletic una vez recuperado de sus molestias en la rodilla derecha que arrastraba desde noviembre.



Así pues, si sale con un sistema de juego 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros, lo más probable es que Koeman apueste por una línea de zagueros formada por el propio Piqué junto a Clement Lenglet y Óscar Mingueza, dejando los laterales para Sergiño Dest en la derecha y Jordi Alba en la izquierda.



El centro del campo lo ocuparán los habituales Sergio Busquets, Pedri González y Frenkie de Jong, mientras que la delantera estará formada por la dupla entre Leo Messi y Antoine Griezmann, aunque también podría salir de inicio Ousmane Dembélé.



En la parcela ofensiva, previsiblemente será baja el ariete Martin Braithwaite, que sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el entrenamiento de este martes. Se trata de una ausencia que se suma a las de Philippe Coutinho y Ansu Fati, ambos atacantes lesionados de larga duración, y también del portero suplente Neto Murara.



Mientras, el Getafe peleará por sumar algún punto en el segundo de sus compromisos de primer nivel de la semana. Después de conseguir empatar sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Real Madrid, los hombres de José Bordalás necesitan algún premio del Camp Nou para no ver más comprometida su situación respecto a la lucha por no descender.



Con una renta de cuatro puntos sobre el Valladolid, último equipo que perdería la categoría antes del inicio de la jornada, el Getafe no tiene mucho margen para el error. Acostumbrado a pelear en cursos anteriores por entrar en Europa, ahora afronta una situación inédita desde que Bordalás llegó al club hace cuatro temporadas.



De momento, de su primer órdago salió bien parado. Plantó cara al Real Madrid y puso contra las cuerdas a un equipo que sobrevivió gracias al portero belga Thiabut Courtois. Pero ahora, la situación es diferente. Mientras que el conjunto blanco llegó con diez bajas a la cita, el Barcelona está más entero y en mejor estado físico.



Por tanto, puntuar en el Camp Nou, dónde sólo ha conseguido cuatro empates en sus quince visitas, se presenta como una gesta para el cuadro del sur de Madrid. Sin embargo, reina el optimismo en el Getafe, que ha recibido una inyección de moral después de empatar con el Real Madrid.

Además, Bordalás tiene a buena parte de su plantilla disponible. Sólo serán baja el uruguayo Erick Cabaco y el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, ambos lesionados lo que resta de temporada. A los dos se suma el sancionado Allan Nyom, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas esta jornada.



Su sustituto será el uruguayo Damián Suárez, suplente por sorpresa el último mes y medio y que recuperará la titularidad por la baja de su compañero. El resto del once, si no hay sorpresas, será el mismo que empató ante el Real Madrid con la presencia de Carles Aleñá, cedido por el Barcelona hasta final de temporada y sin "cláusula del miedo" que le impediría disputar el partido.