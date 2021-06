Cristiano Ronaldo a Courtois: "Tuviste suerte, ¿eh?"

9:20 a.m.

Instantes después de que Portugal cayera eliminada (1-0) en octavos de la final de la Eurocopa, el delantero luso Cristiano Ronaldo le dijo al portero belga Thibaut Courtois que había tenido una noche de suerte.

"Tuviste suerte, ¿eh? La pelota no quiso entrar esta noche. Buena suerte, tío", le comentó el astro portugués al guardameta de los Diablos Rojos al saludarle en el campo tras el partido, según se aprecia en unas imágenes difundidas este lunes por la UEFA.



Courtois firmó una gran actuación ante Portugal en La Cartuja, con varias paradas determinantes, incluida una de falta a Cristiano Ronaldo.



Sus intervenciones, junto a una buena defensa colectiva y la ayuda del poste en el minuto 83, mantuvieron a cero la portería de Bélgica, que logró rentabilizar el gol de Thorgan Hazard en el minuto 42 y se medirá el próximo viernes en Múnich con talia en cuartos de final.

Cristiano: "Lo dimos todo"

Lisboa, 28 jun (EFE).- "Lo dimos todo". Cristiano Ronaldo acudió a las redes sociales para lanzar un mensaje tras la caída de Portugal en octavos de final de la Eurocopa 2020 y prometió volver "más fuertes".



"No conseguimos el resultado que queríamos y dejamos la competición antes de lo deseado", arranca el mensaje, publicado por el capitán en su perfil oficial de Instagram y acompañado por una foto de los jugadores lusos y otra suya, ante la afición.



"Pero estamos orgullosos de nuestro viaje, lo dimos todo para renovar el título", apuntó 'El Bicho', que también felicitó a la selección de Bélgica por el triunfo, uno a cero, ante los lusos en el estadio sevillano de La Cartuja.



El delantero aprovechó también para dar las gracias a la afición, que "fue incansable apoyando el equipo de principio a fin. Corrimos y luchamos por ellos, para estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros".



Portugal, vigente campeona de la Eurocopa, cayó ante Bélgica por un gol a cero marcado en el minuto 42 el jugador belga Thorgan Hazard.



Tras la eliminación, el equipo regresó hoy a Lisboa procedente de Sevilla.



Las reacciones a la derrota portuguesa no se hicieron esperar tampoco en el escenario político.



António Costa, primer ministro luso, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a la Selección su "empeño y dedicación".



"Los campeones pierden de pie. La lucha y la entrega no fueron suficientes para pasar de fase, pero volvieron a honrar los colores de Portugal".

Minutos antes, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, elogió al conjunto portugués a pesar de la derrota.



"Hicimos la mejor segunda parte desde que recuerdo", señaló Sousa, quien incidió que el equipo "no tuvo suerte. Para ser campeón es preciso suerte y talento. Hoy tuvimos talento, no tuvimos suerte".