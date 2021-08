Pochettino: Messi "se ha adaptado muy bien y muy rápido"

9:12 a.m.

París, 19 ago (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, señaló este jueves que Leo Messi se ha adaptado "muy bien y muy rápido" al equipo y destacó que todo lo que aporta "es positivo".



"Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Todo es positivo. Hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que todo el mundo está trabajando", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Stade Brestois.

Lea Más: Parque de los Príncipes enloquece con Messi

Pochettino no quiso avanzar todavía si el argentino debutará con el PSG este viernes.



"Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio", apuntó el entrenador.



Sí insistió, en cambio, en la buena integración del natural de Rosario: "Hay muy buen 'feeling' en el vestuario con todos sus compañeros y cuando hay talento en un equipo como nosotros el entendimiento no solo está en el vestuario, sino también en el campo".



El PSG ha fichado en este mercato estival, que acaba el 31 de agosto, a Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.



"Todos los jugadores que han llegado han aportado esa energía que se necesita muchas veces renovar en un grupo. (...) Cuando tienes estos jugadores, la conexión es muy rápida. El fútbol solo tiene un lenguaje y creo que conectar los talentos es muy rápido", recalcó en esa comparecencia.



El PSG ha ganado los dos partidos disputados en esta nueva temporada liguera: por 1-2 ante el recién ascendido Troyes y por 4-2 contra el Estrasburgo.

"Creo que hay muchas cosas positivas, pero es importante aprender de nuestros partidos. Siempre estamos centrados en intentar suministrar al equipo las cosas que necesita mejorar", había puntualizado Pochettino hoy, también en el canal oficial del club.

Lea Más: PSG prevé que Sergio Ramos debute en septiembre



Por lo que respecta a la situación médica este viernes, Sergio Ramos y Colin Dagba prosiguen una reanudación progresiva del entrenamiento y, tal y como se apuntó la semana pasada, está previsto que puedan competir "después de la tregua internacional", hacia mediados de septiembre.



Sergio Rico está siendo tratado por un lumbago y Alexandre Letellier por una lesión en los abductores, mientras que Juan Bernat ha vuelto ya al entrenamiento con el grupo, aunque de momento efectúa sesiones individuales adaptadas.