Brasil recibe a Perú con la sombra del frustrado clásico ante Argentina

Recife (Brasil), 8 sep (EFE).- La selección brasileña de fútbol, líder de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022, recibe este jueves en la playera ciudad de Recife a su similar de Perú, todavía con la sombra del frustrado "Superclásico" ante Argentina que fue suspendido el último domingo.



La Canarinha vuelve al terreno de juego, esta vez en el estadio mundialista Arena Pernambuco, después de la suspensión del partido con Argentina, cuando transcurrían 6 minutos de juego, el último domingo en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.

Una infracción sanitaria cometida por 4 jugadores argentinos, que supuestamente dieron declaraciones falsas en su inmigración, sin informar que habían estado en el Reno Unido en las últimas dos semanas, derivó en una confusión que terminó con la suspensión del partido y ahora será la FIFA la que decidirá la suerte del esperado cotejo.



El protocolo sanitario vigente en Brasil establece que las personas que estuvieron hace menos de 2 semanas en Reino Unido, Sudáfrica e India deben cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días, disposición que fue ignorada por el seleccionado argentino.



La selección brasileña permaneció en Sao Paulo y desembarcó en la noche del martes en Recife, capital de Pernambuco (noreste).



La principal novedad fue la exclusión en la lista de convocados del zaguero Marquinhos, quien debería cumplir una fecha de sanción ante Argentina, pero, ante la incertidumbre sobre la suerte del partido, el jugador no fue tenido en cuenta ante Perú y retornó a Francia, para unirse de nuevo al París Saint Germain.



El seleccionador brasileño, Tite, deberá repetir la misma formación que saltó contra Argentina, con Lucas Veríssimo, del Benfica portugués, en el lugar de Marquinhos, y Gerson, del Olympique de Marsella, en la posición de Bruno Guimaraes, del Lyon de Francia.



La otra variante, con respecto al equipo que venció la semana pasada por 0-1 a Chile en Santiago, es el ingreso desde el inicio del enganche Éverton Ribeiro, autor del gol y jugador del Flamengo, en la posición de Vinicius Júnior, el atacante del Real Madrid.



Mientras que Brasil se mantiene como líder de las eliminatorias, con 21 unidades, Perú ocupa la séptima posición de la clasificación para el Mundial de Catar 2022, con 8 puntos, a 2 del quinto puesto, que actualmente ocupa Colombia y permite disputar la repesca sudamericana.



El equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca se entrenará en la tarde de este miércoles en el estadio Ilha do Retiro, del Sport Recife, y practicará también en la mañana del jueves, el mismo día del partido frente a los dueños de casa.



Perú no podrá contar en ese partido con el delantero Paolo Guerrero, quien defiende en la Liga brasileña al Internacional de Porto Alegre y debe cumplir una fecha de suspensión tras haber recibido una segunda tarjeta amarilla en las eliminatorias en el partido frente a Venezuela, que terminó con victoria por 1-0.



El combinado inca también ha sufrido la baja del centrocampista creativo Sergio Peña, quien fue desconvocado tras sufrir una lesión en el choque contra la Vinotinto disputado el fin de semana en la capital peruana.

Por calendario, el partido corresponde a la décima jornada, aunque sigue pendiente para octubre la quinta fecha, aplazada en marzo por el agravamiento de la pandemia de la covid-19 en Suramérica.



- Alineaciones probables:



Brasil: Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Éveron Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa "Gabigol".