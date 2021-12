Ramos ausente de nuevo en el grupo del PSG

París, 11 dic (EFE).- El defensa central español del París Saint-Germain Sergio Ramos vuelve a ser baja en la convocatoria del equipo para afrontar, este domingo, al Mónaco en partido de liga.



El parte médico del club señala que el exjugador del Real Madrid, que solo ha jugado un partido con su nuevo equipo, "continúa su preparación individual y colectiva estos próximos días con el objetivo de integrar el grupo la semana próxima".

Lea Más: 4-1 Mbappé y Messi son dinamita

"Esperemos que la evolución sea buena y pueda estar con el equipo antes de que acabe el año", dijo el técnico, Mauricio Pochettino, en la rueda de prensa previa al duelo.



Ramos, de 35 años, llegó el pasado verano al PSG pero una serie de lesiones fue retrasando su debut, que se produjo finalmente el pasado 28 de noviembre contra el Saint-Etienne.



Tras ese duelo, el club aseguró que el defensa sufría "una fatiga muscular" que volvió a alejarle del trabajo colectivo.



Pochettino consideró que el hecho de que jugara todo el partido contra el Saint-Etienne no agravó sus problemas físicos.



"Se sentía bien, era un partido donde toda la segunda y parte y parte de la primera tuvimos un jugador más, el nivel de exigencia física era más bajo", señaló.



"Llevaba mucho tiempo sin jugar, hizo un partido competitivo, pero no creo que esa fuera la causa de sus problemas", comentó.



El PSG, líder destacado de su liga, cierra mañana el año en el Parque de los Príncipes, donde no ha perdido ningún partido, pero donde encadena dos empates competitivos.



El entrenador aseguró que pese a la ventaja en la liga y a que el principal objetivo del club es la Liga de Campeones no olvidan esta competición.

Lea: Messi, Cristiano, Lewandowski y Mbappe en el once del año

Pochettino reconoció que, pese a que los resultados son buenos, el juego del equipo debe mejorar.



Para el duelo contra el Mónaco, el técnico argentino aseguró que alineará un equipo parecido al del pasado compromiso de Liga de Campeones frente al Brujas, aunque no podrá contar con Nuno Mendes, que sufrió una contusión en ese partido.



Tampoco estará Neymar, que prosigue su recuperación, ni el defensa Presnel Kimpembe, que sufre dolores abdominales.