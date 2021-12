En una entrevista al canal de televisión del París Saint Germain (PSG), el joven delantero reconoce que tuvo "un súper año individual" pero no consiguió ganar con su equipo ni el campeonato francés ni la Liga de Campeones.

París, 16 dic (EFE).- Kylyan Mbappé, que la pasada temporada tuvo unos grandes resultados individuales, con más de 40 goles, se ha fijado como prioridad esta vez ganar los títulos que no consiguió porque al final es lo que cuenta para estar realmente satisfecho.



En una entrevista al canal de televisión del París Saint Germain (PSG), el joven delantero reconoce que tuvo "un súper año individual" pero no consiguió ganar con su equipo ni el campeonato francés ni la Liga de Campeones.



"Al final, te preguntas si vale la pena marcar 50 goles si no ganas. De forma que digamos que esta vez, preferiría marcar menos, hacer pases decisivos y que nos llevemos el campeonato y la Liga de Campeones", argumenta.

"Por su puesto -añade- que los objetivos individuales están bien, pero si no ganas, no los disfrutas más que a medias. De modo que el objetivo es ganar títulos, es lo más importante".



Reconoce que las estadísticas son importantes para él porque es algo que queda, pero "para marcar la historia, no solo está el factor estadístico. Creo que hay que crear emoción".



Y preguntado sobre si es más difícil tener buenas estadísticas cuando se está rodeado con muchos jugadores decisivos, responde que "es una cuestión de equilibrio. Creo que cuando tienes grandes jugadores en tu entorno, lo mejor es que estén contentos porque tú también te vas a beneficiar. Aunque no marques, vas a disfrutar y vas a ganar títulos, que para eso estamos también".

El internacional francés cuenta que en el vestuario él se lleva bien con todo el mundo y como habla varias lenguas eso le ayuda en el contacto con otros jugadores que no dominan el francés.



Además, como lleva ya mucho tiempo en el club (fichó en agosto de 2017 con 18 años) dice que forma parte de los líderes del vestuario e insiste en que trata de ayudar a todos los demás compañeros porque está convencido de que "necesitaremos a cada jugador para ganar y va a llegar la hora de cada uno".



Mbappé explica que necesita presión y que para él es algo positivo y le gusta. "No tengo ningún problema con eso. Al contrario, me parece que eso impide que te duermas y te hace más regular para tu equipo".