Rangnick: "Cristiano debería marcar más goles"

Londres, 11 feb (EFE).- Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, dijo este viernes que Cristiano Ronaldo "debería marcar más goles", pero que el problema es general del equipo.

El United, que recibirá este sábado al Southampton, no ha ganado ninguno de los dos últimos partidos y presentó una alarmante falta de puntería tanto contra el Middlesbrough como contra el Burnley. Además, Cristiano suma cinco partidos sin ver puerta, su peor racha desde 2013.

"Esto no va solo sobre él", dijo Rangnick en rueda de prensa. "Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas", añadió.

La falta de gol del United le ha relegado a la sexta plaza, con 39 puntos, los mismos que el Arsenal, que, sin embargo, tiene un partido menos, y tres más que el Tottenham Hotspur, que tiene que recuperar aún dos de partidos.

Esta crisis del United, una más, llega a menos de dos semanas de viajar al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.