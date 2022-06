2-1. Nicaragua vence a Trinidad y Tobago con apagón y bajas por la covid-19

8:30 a.m.

Managua, 4 jun (EFE).- El debut del chileno Marco Antonio Figueroa como seleccionador de Nicaragua se saldó este viernes en Managua con una victoria 2-1 sobre la favorita Trinidad y Tobago, en un partido interrumpido por un apagón y que tuvo la baja de cinco jugadores locales por positivo de covid-19.



Un golazo del delantero nicaragüense Byron Bonilla desde fuera del área, al minuto 78, dio la ventaja definitiva a la "Azul Blanco", que arrancó con triunfo en la primera fecha del grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Los nicaragüenses abrieron el marcador en el minuto 45 por medio del lateral Josué Quijano, que se hizo espacio desde fuera del área y de zurda pateó un balón que fue apenas tocado por un defensa de Trinidad y Tobago, suficiente para desviar la dirección y que terminó en el fondo de las redes.

Nicaragua, con apenas tiros al arco defendido por el capitán Marvin Phillip, se fue al descanso arriba por la mínima, ante una nutrida afición que abarrotó el Estadio Nacional de Fútbol, en Managua.



Tras el descanso, los caribeños salieron con todo y lograron rápidamente empatar (1-1), con una jugada de peligro de Shannon Gómez, que provocó un autogol del defensa local Christian Reyes.



Ambos equipos subieron el ritmo de juego, con más orden por el lado de Nicaragua, y con más velocidad por el lado de Trinidad y Tobago. En el minuto 69 se apagaron las luces de las torres y se detuvo el partido por varios minutos.



Cuando regresó la luz, los dos equipos siguieron buscando con hambre el triunfo. Bonilla, con un derechazo, definió el partido.



Los últimos 12 minutos más los cuatro de compensación se jugaron bajo una fuerte lluvia, que no impidió a los visitantes buscar el empate ni a los locales a ampliar la ventaja.

En un mano a mano, Ariagner Smith tuvo la oportunidad de sentenciar el partido, pero disparó desviado.



La selección nicaragüense se coloca primera del grupo C de la Liga de Naciones, empatada con Bahamas que venció este viernes a San Vicente y las Granadinas por 1-0.



Nicaragua no contó con cinco jugadores para el enfrentamiento debido al covid-19. Las bajas fueron Henry García, Marvin Fletes, Denvorn Fox, Melvin Hernández y Junior Arteaga, que tampoco jugarán ante San Vicente y Las Granadinas el próximo lunes.

Ficha técnica:



2. Nicaragua: Douglas Forvis; Josué Quijano, Oscar Acevedo, Henry Niño, Cristiam Gutiérrez; Christian Reyes, Byron Bonilla, Juan Barrera (C), Matías Moldskred; Ariagner Smith y Brayan López.



Seleccionador: Marco Antonio Figueroa.



1. Trinidad y Tobago: Marvin Phillip (C); Sheldon Bateau, Aubrey David, Kareem Moses, Shannon Gómez; Keston Julien, Daniel Phillips, Triston Hodge, Leston Paul; John Paul Rochford y Levi García.



Seleccionador: Angus Eve.



Goles: 1-0, m.45: Quijano; 1-1, m.46: Gómez; 2-1, m.78: Bonilla.



Árbitro: El costarricense Keylor Herrera Villalobos.



Incidencias: Partido del grupo C de la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf jugado en el Estadio Nacional de Fútbol, de la capital nicaragüense.