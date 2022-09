La puesta en escena de España fue arrolladora con una presión arriba que sorprendió a Portugal y un carrusel de ocasiones ante el marco de Tiago Velho

La selección española sufrió para ganar a Portugal, pero se coronó por segunda vez consecutiva campeona de Europa sub'19 al vencer por 6-2 en un partido que se decidió en la prórroga al terminar el tiempo reglamentario con empate a dos.



Carrasco, Juan Moreno, Álex García, Adrián Rivera, Ion Cerviño y Pablo Ordóñez marcaron los seis goles del conjunto que entrena Albert Canillas ante una selección de Portugal en la que marcó Rubén Teixeira, de penalti, e Ion Cerviño, en propia meta.



La puesta en escena de España fue arrolladora con una presión arriba que sorprendió a Portugal y un carrusel de ocasiones ante el marco de Tiago Velho, que se tuvo que multiplicar para a salvar a su equipo de una clara derrota en el primer periodo. El combinado que entrena Albert Canillas marcó al minuto en una brillante acción de Carrasco.



El partido estaba donde quería la “Roja”, que mantuvo su ambición en la pista, sometió a los lusos y no paró de lanzar a meta en claras llegadas, pero llegó la polémica jugada de este periodo. Portugal, que apenas había pasado del centro de la pista. Ortas derribo a Kutchy fuera del área, pero los colegiados interpretaron que fue dentro y Rubén Teixeira empató.

Vuelta a empezar, aunque la selección sub'19 no acusó el golpe, monopolizó el control de balón y otra vez empezó a acumular ocasiones de peligro. Adrián Rivera, el capitán español, lanzó en dos oportunidades al larguero, Pablo Ordóñez, en un abrir y cerrar de ojos, generó tres tiros peligrosos y el goleador Nico también probó fortuna. España no desfalleció en la presión y en una acción de este tipo anotó Juan Moreno después de una generosa asistencia de Ortas.



El 2-1 era justo, pero muy corto, debido que España no aprovechó las numerosas acciones de peligro creadas. La estadística reflejó en este periodo 15 saques de esquina y 30 disparos a la meta lusa, pero solo dos goles del combinado nacional.



Portugal dio un paso en el segundo periodo al adelantar la defensa, pero tampoco se tradujo en demasiadas llegadas a la portería de Mario. Las oportunidades, otra vez, fueron para España, pero el 2-1 era muy ajustado.



A falta de 4:18, Portugal recurrió al portero-jugador con Raúl Moreiras para forzar el empate y lo consiguió con un tanto en propia meta de Cerviño, a falta de dos minutos para el final. La selección trató de evitar la prórroga, pero no pudo ser y Carrasco se encontró en un gran movimiento de pívot con Tiago Velho.





En el tiempo extra volvió a mandar la escuadra que entrena Albert Canillas y se puso otra vez con ventaja en un lanzamiento raso de Álex García que le entró por debajo de las piernas a Tiago. El rodillo español apareció y ese gol abrió el camino de la victoria, porque Portugal ya no se repuso y fue superado por un equipo con una afición entregada. Adrián Rivera, Ion Cerviño y Pablo Ordóñez se sumaron a la fiesta con tantos en momentos decisivos para que España levantara la copa por segunda vez.



Ficha técnica:



6 - España: Mario, Carrasco, Álex García, Tapias y Ortas-cinco inicial-, Adrián Rivera, Pablo Ordóñez, Nico, Juan Moreno, Palazón, Espín, Ion Cerviño.



2 - Portugal: Tiago Velho, Simao, Diogo Santos, Rafael Freire y Kutchy-cinco inicial-, Furtado, Raúl Moreira, Rúben Teixeira, Macedo, Tomás Colaço, Pedro Santos, Bruno Maior y Ricardo Marques.



Árbitros: Giulio Colombin (Italia) y Telmen Undrakh (Noruega). Tercer colegiado Denys Kutsyi (Ucrania). Amonestaron al seleccionador español Albert Canillas (min.20), a los portugueses Simao (min.23), Furtado (min 27) y Pedro Santos (min.29) y el español Adrián Rivera (min.31)



Goles: 1-0, M.1: Carrasco. 1-1, M.7: Rubén Teixeira, de penalti. 2-1, M.17: Juan Moreno. 2-2, M.38: Cerviño, en propia meta. 3-2, M.42: Álex García. 4-2, M.45: Adrián Rivera. 5-2, M.47: Ion Cerviño. 6-2, M.49: Pablo Ordóñez.



Incidencias: Final de la segunda edición del Campeonato de Europa sub 19 celebrada en el Olivo Arena de Jaén con unos 3.000 aficionados en las gradas.