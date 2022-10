Tercera pelea entre 'Gallo' y 'Chocolatito' será en Arizona el 3 de diciembre

Con esta tercera pelea se continúa con la rivalidad de dos de los mejores pesos pequeños del pugilismo en este siglo, ambos excampeones mundiales

La tercera pelea entre el mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo del peso supermosca, y el nicaragüense Román 'Chocolatito' González, será el próximo 3 de diciembre en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona (EE.UU.).



La promotora Matchroom Boxing anunció este sábado en sus redes sociales la sede del esperado combate, que continuará con una rivalidad de dos de los mejores pesos pequeños del pugilismo en este siglo, ambos excampeones mundiales.



El 'Chocolatito' derrotó en noviembre de 2012 a Estrada, pero en el segundo duelo, en marzo del año pasado, que estuvo entre las candidatas a peleas de 2021 por los más de 2.000 golpes que lanzaron el mexicano y el nicaragüense, perdió.



El deseado tercer combate entre ambos gladiadores estaba listo para realizarse en marzo de este año, pero Estrada se enfermó de la covid-19 y las secuelas evitaron que subiera al ring para medirse al centroamericano.

Después de 16 meses inactivo por la covid-19, Estrada, de 32 años, regresó a un cuadrilátero el pasado 3 de septiembre al derrotar por decisión unánime a su compatriota Argi Cortés, con lo que demostró estar listo para batirse a golpes con González.



El récord del 'Gallo' mejoró a 43 triunfos, 28 por nocaut, y tres derrotas, mientras que González se presentará ante uno de sus grandes rivales con una marca de 51 victorias, 41 antes de tiempo, y tres caídas, una por nocaut.





González, 35 años, boxeó por última vez en marzo pasado al vencer por decisión unánime al mexicano Julio César 'Rey' Martínez.



"No bebo, no fumo y me siento muy bien en el campo de entrenamiento. Tienes que trabajar mucho más que otros en el boxeo si quieres más. Experiencia, cualidades defensivas y trabajo realmente duro. Estas son claves importantes", expresó el nicaragüense cuando reveló en agosto pasado que en diciembre se enfrentaría a Estrada.