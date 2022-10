Sancionan a entrenador de Voleibol Jorge Mena y surge denuncia contra dirigentes de Federación

Al menos dos supuestas agresiones físicas y verbales contra jugadores de la Federación Nicaragüense de Voleibol por parte de sus dirigentes René Quintana y Claudia Noguera han sido reportadas recientemente

“La Federación Nicaragüense de Voleibol (FNVB), informa al público en general que sobre el hecho ocurrido en el partido entre Nicaragua y Costa Rica en el XIX Campeonato Centroamericano Masculino de voleibol masculino sub21, lamenta lo sucedido y, decide lo siguiente: sancionar al entrenador Jorge Mena Moraga, según reglamento correspondiente”, cita el breve comunicado del ente con fecha de 26 de octubre de 2022.

Por su parte Víctor A. Cruz optó por defender y apoyar al entrenador Mena Moraga ante la medida disciplinaria tomada por la dirección de la Federación, tras considerar injusta esta sanción que además lo involucra a él.

A través de sus redes sociales Cruz además de respaldar a Mena decidió explicar el “malentendido” ocurrido durante el encuentro deportivo. “Lo que aparentemente es una conducta inapropiada, fue en realidad un gesto para indicarme que debía de soltar más el brazo y ser más astuto, ante lo que yo respondí que sí lo iba hacer”, escribió Cruz después de conocerse el comunicado oficial.

“Considero injusta dicha sanción sobre todo porque yo también estoy involucrado y sería más justo escuchar mi versión, él es y será siempre mi entrenador, porque me ha ayudado y creído en mí, hoy soy miembro de la selección en gran parte por su guía”, continuó detallando el deportista en su publicación.

Otra denuncia

A la dirigencia de la FNVB se le suma la denuncia de la jugadora Dalia Calero, quien asegura ser víctima de agresión física y verbal por parte del entrenador de la Selección Nacional, René Quintana y Claudia Noguera, asistente entrenadora de la selección sub23 y sub21.

Calero narró a 100%Noticias que en esta industria existe maltrato hacia jugadores del sexo masculino y femenino, pero muchos guardan silencio por temor a ser retirados de la selección que tanto aman y respetan.

Esta joven de 22 años, quien tiene siete años de jugar voleibol decidió denunciar su experiencia y confiesa que no ha sido tan fácil desafiar a los dirigentes porque han cuestionado su versión hasta en un medio de comunicación por no presentar videos.

Dalia Calero dice que el incidente ocurrió durante el juego de Nicaragua contra Costa Rica. “Íbamos ganando 2-0 en set, pero en el tercer set inicié atrás y la libero me saco para mientras, cuando logré ingresar íbamos perdieron 12-3, luego hicimos 3 puntos más y Costa Rica hizo 4, llegamos a los 16-6 y fue donde don René me dijo que, si no tenía los huevos para jugar esta M* que se lo dijera, que él no quería cagonas en la cancha”, recordó.

Agrega que molesta pidió que la retiraran del partido porque le habían dicho que no estaba a la altura del juego. “Claudia en ese momento me dijo ya cállate, luego don René siguió hablando y fue donde vine y tome mi paleta con mi número y seguí a Masiel para entregársela y que me sacara, pero cuando iba camino a la cancha, Claudia Noguera me salió y me tomó del cuello, no, no me iba a tomar de otro lado como dice don René y otros justificando a Claudia”, agregó la jugadora.

Según esta jugadora este incidente ocurrió el 28 de agosto, pero fue hasta ahora que causó revuelo por la expulsión del entrenador Jorge Mena Moraga, que la FNVB divulgó en un comunicado el 26 de octubre.

Cronista defiende a entrenadora y condena a entrenador sancionado

El cronista deportivo, Moisés Ávalos, se refirió al incidente con Dalia Calero y Claudia Noguera ante una radio oficialista asegurando que “otra persona vio, ahí, porque no hay videos ahí, que lo que hizo Claudia fue ponerle la mano en el pecho como para que no entrara, verdad, pero ella siguió caminando y avanzando y la mano iba así hasta que llegó al cuello”, agregó, “no es que la agarró del cuello y ahhh. Claudia Noguera yo la conozco en la Selección Nacional desde el año 2001. Si vos como jugador nunca tuviste problemas como técnico tampoco vas a llegar a esos niveles”.

Mientras Ávalos se inclinó a favor de la entrenadora Claudia Noguera, arremetió contra el entrenador Jorge Moraga a quien acusó de haber sido “insoportable” de jugador y ser “insoportable” de técnico. “Este le aventaba la bola en la cara a los compañeros según lo que mencionan y por eso se refleja”.

Agregó que el uso de “palabras así” por parte de los entrenadores es para “motivar” a los jugadores quienes supuestamente “se han acostumbrado”.