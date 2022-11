En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club.

El central del Barcelona Gerard Piqué comunicó su retirada del fútbol y que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publicó en un vídeo en sus redes sociales.

"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo", afirma Piqué en el vídeo titulado 'Culers, os tengo que contar una cosa'.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

La retirada de Piqué llega tras un inicio de temporada en el que no ha entrado en los planes del técnico del primer equipo, Xavi Hernández, que lo ha relegado como quinto central del primer equipo.

De hecho, el zaguero barcelonés, que solo ha jugado nueve partidos, ha visto que, pese a las lesiones de centrales como Jules Koundé o Ronald Araujo, el técnico azulgrana apostaba por Marcos Alonso en el eje en algunos partidos.

En el empate contra el Inter de Milán (3-3) en el Camp Nou que dejó al Barcelona virtualmente eliminado de la Liga de Campeones, Piqué fue titular ante las múltiples bajas en defensa y salió en la foto del primer gol del equipo italiano.

Desde entonces, solo ha iniciado uno de los seis duelos -el intrascendente encuentro contra el Viktoria Pilsen (2-4)- que ha disputado el Barcelona.

Piqué dejará el fútbol con un palmarés envidiable tanto a nivel de clubes como en la selección española: ocho Ligas, cuatro Ligas de Campeones (una con el Manchester United), siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Supecopas de España, una Premier League, una Copa Inglesa, una Eurocopa y un Mundial.

Pero más allá de los títulos, Piqué se ha convertido un central de referencia desde que debutó con la camiseta del Barcelona el 13 de agosto de 2008 en un partido de Liga de Campeones contra el Wisla de Cracovia.

Fue el técnico Pep Guardiola el que potenció el talento de Piqué, que en pocos años se erigió en un puntal del Barcelona y de la selección española.

Como azulgrana disputó un total de 615 partidos desde la temporada 2008-2009 y se convirtió en un referente tanto dentro de la cancha, con la salida de balón como principal virtud, como fuera, ya sea en su faceta de empresario como presidente de Kosmos, empresa organizadora de la Copa Davis, o como animador en las redes sociales.

Piqué tenía contrato con el Barcelona hasta junio de 2024. En 2020, con la economía del Barça ensombrecida por los efectos de la pandemía, renovó hasta dicha fecha con un diferimiento de su salario. Fueron precisamente sus altos emolumentos uno de los temas de discusión con el club en los últimos meses.

El adiós del central llega dos años después de las declaraciones que realizó después del 2-8 que su equipo encajó en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

"El equipo necesita cambios y no hablo ni de jugadores ni entrenadores. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a irme si llega sangre nueva para cambiar esta dinámica. Hemos tocado fondo", dijo el capitán después de la sonada derrota en Lisboa.

Piqué, finalmente, cumple con su palabra. Lo hace, por sorpresa de muchos, un 3 de noviembre de 2022. Sin él, el primer equipo azulgrana se queda sin una leyenda viva del club que empezó a brillar bajo las órdenes de Pep Guardiola.

De aquel equipo que ganó el triplete en la temporada 2008-09, solo quedará en la actual plantilla Sergio Busquets, cuyo contrato termina en junio de 2023.

"Ya me conocéis, tarde o temprano, regresaré", concluye Piqué en el vídeo en el que anunció su retirada. El futbolista nunca ha escondido que, en un futuro, le gustaría presidir el club del que es socio desde pequeño.