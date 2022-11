Croacia se gana el respeto y gana a Canadá 4-1

Croacia se sitúa como líder del Grupo F por delante de Marruecos, y Canadá quedó fuera del mundial

El respeto que reivindicó el seleccionador Zlatko Dalic para su selección se lo ganó en el campo, con solvencia y una estupenda remontada que recuperó las aspiraciones en el mundial del vigente subcampeón y dejó fuera de Qatar 2022 a Canadá.



No surtieron el efecto esperado las palabras fuera de tono, intimidatorias, del entrenador norteamericano John Herdman, tras perder contra Bélgica, sobre Croacia. Lejos de achicar al conjunto balcánico le estimuló. O eso pareció.



Porque el mero objetivo deportivo, el primer triunfo en el Mundial, era acicate suficiente, por sí solo, para los vatreni que no lograron pasar del empate en su debut frente a Marruecos.



Lo mejor de Canadá fue el arranque. Un inicio sin parangón. Logró el primer gol en su historia en un Mundial y el más rápido del torneo. A los 66 segundos de partido, un centro desde la derecha de Tajon Buchanan fue respondido con un certero cabezazo por Alphonso Davies. El jugador del Bayern Múnich, lo mejor de su equipo, entró en la historia de Canadá.

Canadá, que no había marcado tanto alguno en los cuatro partidos que había disputado en su recorrido mundialista, todos saldados con derrota -los tres de México 1986 y el jugado contra Bélgica en la primera jornada de la presente edición-, fue incapaz de resguardar la renta.



Es un equipo con gran potencial, especialmente físico, el de Herdman pero aún carente de orden y de disciplina defensiva. Ese es su primer problema. A Croacia no le hizo falta tirar de brillantez para dar un giro a la situación.



Amenazó seriamente en el minuto 35 en una acción de Marko Livaja, la única novedad en el once de Dalic, que desbarató el meta Milan Borjan. Pero dos minutos más tarde, en el 37, atinó. Un pase de Ivan Perisic fue culminado por Andrej Kramaric que estableció el empate.



Fueron los mejores momentos de Croacia con Luka Modric al mando, director del juego. Al borde del intermedio, una buena jugada de Josip Juranovic encontró a Livaja que, desde la frontal, ejecutó un tiro raso y pegado al palo que superó otra vez a Borjan.



Croacia había logrado lo que quería. Alcanzar el descanso con ventaja. Herdman dio entrada en la segunda parte a Jonathan Osorio e Ismael Kone para proporcionar más profundidad a su equipo. Pero ese no era el problema canadiense, frágil en defensa. Sufría en exceso cada vez que los vatreni tenían la pelota.



El partido se había roto. Pudo marcar el equipo europeo en varias ocasiones pero no cerró el partido hasta el 69. Antes, se había salvado del empate en un disparo envenenado de Jonathan Osorio que frustró Dominik Livakovic con una buena intervención. Y pudo marcar el tercero con un disparo de Kramaric tras recibir un pase de Luka Modric desde el otro lado del área.



El atacante del Hoffenheim marcó después. De nuevo recibió el balón de Peerisic dentro del área, se hizo un hueco y de un tiro cruzado batió por tercera vez a Milan Borjan.



Fue la sentencia. Cualquiera pudo anotar en el choque, de ida y vuelta. No le dio a Canadá, que se despide de Qatar 2022 con una goleada que estableció Lovro Majer en el añadido.



Croacia se sitúa como líder del Grupo F por delante de Marruecos, con la que está igualada a puntos. Se enfrenta a Bélgica en un choque con la clasificación para ambos en juego. Canadá dirá adiós a Catar en su enfrentamiento frente a Marruecos, que necesita puntos para progresar en el Mundial.



-- Ficha técnica:



4 - Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric (Mario Pasalic, m.86), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Lovro Majer, m.86); Marko Livaja (Bruno Petkovic, m.61), Ivan Perisic (Mislav Orsic, m.86) y Andrej Kramaric (Nikola Vlasic, m.72).



1 - Canadá: Milan Borjan; Ailstair Johnson, Steven Vitoria, Kamal Miller; Richie Laryea (Junior Hoilett, m.62), Atiba Hutchinson (Sam Adekugbe, m.72), Stephen Eustaquio (Ismael Kone, m.46), Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Cyle Larin (Jonathan Osorio, m.46) y Jonathan David (Lucas Cavallini, m.72).



Goles: 0-1, m.2: Alphonso Davies; 1-1, m.37 Andrej Kramaric; 2-1, m.44: Marko Livaja; 3-1, m.69: Andrej Kramaric; 4-1, m.93: Lovro Majer.



Árbitro: Andrés Matonte (URU). Mostró tarjeta amarilla a Dejan Lovren y Luka Modric, de Croacia y a Tajon Buchanan y Kamal Miller, de Canadá.



Incidencias: encuentro de la segunda jornada del Grupo F del campeonato del mundo de Qatar 2022 disputado en el estadio Khalifa de Doha ante 44.374 espectadores.