Hinchas hacen vigilia frente al hospital para pedir por salud de Pelé

Un grupo de aficionados brasileños realizó este domingo una vigilia frente al hospital de Sao Paulo en el que el exfutbolista Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' está hospitalizado desde el martes por una infección respiratoria para expresarle su respaldo y pedir por la mejora de su salud.



Los cerca de 75 aficionados que participaron en el acto acudieron al Hospital Albert Einstein convocados por la Torcida Jovem do Santos, una de las principales aficiones organizadas del club en que el tricampeón mundial se inmortalizó, pero varios reconocieron ser hinchas de otros equipos brasileños.



"Pelé no es del Santos. Lo abrazamos porque vistió la camisa del Santos pero él no es exclusivo del Santos. Es de todos los clubes; es de Brasil; es del mundo, y por eso hay que reverenciarlo. Él está encima de todas las cosas terrestres. Es de otro planeta", afirmó a EFE el operador del mercado financiero Marcus Bispo, uno de los presentes en la vigila.



Bispo agregó que todos los hinchas brasileños están preocupados con el actual estado de salud de Pelé y por eso estamos "aquí con el corazón apretado y rezando para que Dios le de vida eterna al rey; que le dé fuerza para vencer esta batalla, como todas las que ya venció".

Además de una bandera gigante de la Torcida Jovem do Santos decorada con una imagen de Pelé, los aficionados exhibieron frente al hospital letreros deseándole salud y "vida larga al rei".



El sábado, ante la multiplicación de mensajes de todo el mundo expresando preocupación por su salud y deseándole mejorías, el propio Pelé publicó en redes sociales un texto tranquilizador en el que dijo que está "fuerte" y que sigue el tratamiento contra el cáncer de colon que se le diagnosticó en 2021.



"Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre", afirmó el exfutbolista de 82 años.



Con su mensaje, el considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos salió al paso a una versión publicada por el diario Folha de Sao Paulo que asegura que Pelé ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia al que es sometido, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos.



Poco antes de que el propio Pelé se pronunciara, un boletín médico divulgado por el Albert Einstein informó de que el exfutbolista está estable y respondiendo bien a los procedimientos con los que se le está tratando la infección respiratoria.



La salud del exfutbolista se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.



Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.