Simeone y el Atlético, 20 partidos y un objetivo para definir el futuro

De repente, en su análisis de la situación en la que queda el Atlético de Madrid hasta final de la temporada tras su derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, Diego Simeone reabrió la duda de su futuro, cuando emplazó a final de temporada a mirar "todo" lo que les "conviene a todos", después de 20 partidos que marcarán qué sucede con el técnico, con el pase a la Liga de Campeones como factor aparentemente clave.

Toda la segunda vuelta y un partido, el del próximo domingo contra Osasuna en el estadio de El Sadar, porque la campaña actual del equipo ya se reduce a la clasificación obligada para la próxima edición de la Liga de Campeones; una constante lograda por el técnico argentino a lo largo de cada una de sus diez campañas enteras precedentes al frente del conjunto rojiblanco, en el que ha multiplicado el presupuesto del Atlético: por ejemplo, un 297 por ciento de 2011-12 hasta la pandemia. De los 129,8 millones de 2011-12 a los 515 antes de la covid.

"Quedamos fuera de la Liga de Campeones, quedamos fuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después, con tranquilidad, miraremos todo lo que nos conviene a todos", pronunció en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, en contraste con otras eliminaciones más recientes, la sonada esta misma campaña en la Liga de Campeones.

"Soy cabeza dura, muy cabeza dura y voy a seguir insistiendo, hasta que tenga la posibilidad en este club, entrando primero en la Champions y buscando encontrarme con algo que nos falta", decía, comparativamente, el pasado 27 de octubre, cuando su equipo quedó descarrilado de la Liga de Campeones con un 2-2 en el Metropolitano ante el Bayer Leverkusen, con aquel penalti fallado con el tiempo cumplido por Yannick Carrasco.

La afirmación en la rueda de prensa de este jueves dejó una incógnita en el aire que forzó una nueva cuestión. "No hace falta más aclarar lo que he aclarado. Quedamos fuera de la Champions, fuera de la Copa del Rey, el equipo tiene toda una segunda vuelta por delante, tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid y desde el día que llegué hasta el día que me vaya me voy a dejar todo como siempre lo hice, entregándome al mil por mil con el equipo y con el club", insistió cuando fue preguntado otra vez sobre ese asunto.