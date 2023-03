"Es la primera vez, nos sentimos muy felices y como mujer más feliz porque no se ve a diario. Sabemos que solo se enfocan en lo masculino, así que hemos hecho historia", contó la jugadora de la selección de fútbol femenina, Erika

La lucha de las mujeres panameñas ha sido ardua para alcanzar paulatinamente derechos sociales, pues han pasado de ser maestras, la primera profesión a la que tenían acceso, hasta lograr su triunfo más reciente: por primera vez Panamá irá a un mundial de fútbol femenino.



Un grupo de expertas en distintas disciplinas habló con EFE sobre la conquista de los derechos de las mujeres, una lucha que aún perdura a pesar de vivir en una sociedad cada vez más igualitaria.



"Volvemos al momento de la desesperación a pesar de que tenemos más herramientas, argumentos, pruebas y ciencia, pero en lo político todavía es donde se nos subyuga. Como dicen las consignas, la revolución será feminista o no será", cuenta la reconocida poeta y escritora panameña Consuelo Tomás.

LAS 24 PIONERAS QUE EMPUJARON LAS CIENCIAS EN PANAMÁ

Un equipo de cuatro investigadoras rescató la vida de 24 mujeres, la mayoría poco conocidas, que fueron precursoras en la ciencia, en el libro 'Pioneras de la Ciencia en Panamá', con el fin de motivar a las niñas y adolescentes a estudiar carreras tradicionalmente vinculadas a hombres.



"No sabemos el número de pioneras de la ciencia, seguramente son más de las que nosotras conseguimos identificar y recoger sus historias en el libro", declaró a EFE la antropóloga y coordinadora del libro, Eugenia Rodríguez.



El libro está dividido en tres etapas que plasman el recorrido histórico de las mujeres en la ciencia, pues "las primeras científicas panameñas fueron sociales, porque eran las que estaban más cercanas a los roles y estereotipos de género", señaló Rodríguez.



En la primera etapa, desde finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres eran maestras como Reina Torres y Clara González, porque "no tenían acceso a estudios secundarios" y "cuando pudieron estudiar otra cosa, lo hicieron".



La segunda etapa - entre 1930 y 1940 - gracias el acceso de las mujeres a la Universidad de Panamá, aparecen a las primera botánicas y agrónomas, mientras que en la tercera, datada en la década de 1990, "hacen estudios específicos en áreas no consideradas femeninas", explicó Rodríguez.



Entre esas 24 pioneras, está Ligia Herrera, la primera médico y ginecológa panameña, que además se interesa por la "salud sexual y reproductiva que en ese momento era un mito en el país", relató a EFE la periodista y coautora del libro, Vannie Arrocha.



Fue la primera en "denunciar el embarazo adolescente", pues en "una entrevista dice que está agotada de ver a mujeres con tres o cuatro hijos sin padre antes de los 20 años; estamos hablando de embarazo adolescente y paternidad no responsable".

LA LITERATURA "FLORECE" EN PANAMÁ

"En este momento, en Panamá hay un florecimiento muy amplio sobre todo de gente joven escribiendo, porque hay más oportunidades para la formación, pues para escribir hay que formarse", señaló a EFE Consuelo Tomás, autora del libro 'Pa'na'má quererte'.



A su juicio, "las chicas están dando la talla, están publicando y concursando, pero siempre hace falta más".



Tomás recordó que el primer premio Ricardo Miró, el máximo galardón panameño de literatura, - y que ella misma ha ganado en varias ocasiones - se lo llevó Stella Sierra con el libro 'Sinfonía Jubilosa en Doce Soneto'.



"No hay manera de ignorarla. A veces dicen que si es mujer no... pero ella era demasiado buena como para ignorar su trabajo", apuntó.



La reconocida poeta, que ha participado en recitales en Europa y América, agradeció la "plataforma" de literarias, pues parte "de una base muy solida de escritoras panameñas, de la que me enorgullezco mucho".

"HEMOS LOGRADO QUE PONGAN UN POCO EL FOCO EN LAS MUJERES"

El pasado 22 de febrero, las mujeres panameñas alcanzaron un histórico logro al clasificar por primera vez a un mundial de fútbol femenino cuando vencieron 1 -0 a la selección femenina de Paraguay.



"Es la primera vez, nos sentimos muy felices y como mujer más feliz porque no se ve a diario. Sabemos que solo se enfocan en lo masculino, así que hemos hecho historia", contó la jugadora de la selección de fútbol femenina, Erika Hernández.



Reconoce que a pesar de estar en estado de 'shock' es consciente de que la selección femenina hizo "historia en las mujeres porque no se nos toma mucho en cuenta y ahora con lo que hemos hecho están poniéndole el foco a las mujeres un poco más".



"A todas esas niñas les digo que luchen por sus sueños, se enfoquen en lo que quieren y que no se desvíen. Poco a poco se dará lo que desean", señaló Hernández, quien recibió a EFE en su casa, ubicada en el barrio de San Miguelito, uno de los más populares y peligrosos de Ciudad de Panamá.