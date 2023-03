Lionel Scaloni: "Los que son campeones del mundo no corren con ventaja"

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró este martes que los 26 jugadores que se consagraron como campeones del mundo en Qatar 2022 "no corren con ventaja" en este nuevo ciclo de la Albiceleste.

"El mensaje es que empieza un nuevo proceso: la cancha es lo que manda y siempre tomaremos decisiones pensando en el bien del equipo. Los que son campeones del mundo no corren con ventaja, porque ahora empieza un nuevo proceso y tienen que seguir trabajando", aseguró Scaloni en una conferencia de prensa desde el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

El entrenador santafesino aseguró que su principal "meta" en esta etapa, luego de ganar tres títulos (Copa América, 'Finalissima' y Copa del Mundo) al frente de la selección, es que los jugadores "entiendan" que deben mantener su "nivel" sobre los terrenos de juego, demostrando a sus rivales que son un equipo "muy duro de batir".

"La idea es siempre ir por más. Tardamos un montón en ganar (la Copa del Mundo), porque eso significa lo difícil que es. Esperemos que no pase tiempo para el siguiente. La meta es ir a lo máximo, ganar y competir, y eso es lo que nos llevó a donde estamos ahora", aseveró Scaloni.

Respecto al once titular que alineará el próximo jueves ante Panamá, Scaloni adelantó que de inicio jugarán "los que estuvieron en el Mundial", al tiempo que aclaró que afrontan el encuentro del mismo modo en que encararon su último partido ante Francia en la final del Mundial.

"La camiseta de Argentina no permite que no des el máximo, eso lo tenemos claro. Después el festejo está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que intentar que sea de la manera más natural posible, sabiendo que somos campeones del mundo, pero no por eso tenemos derecho a más que eso", zanjó.

Una vez finalizada la conferencia de prensa, que concluyó con cánticos y gritos de los periodistas locales, Scaloni dirigirá su segundo entrenamiento de esta semana, en el que se permitirá el acceso momentáneo de los medios de comunicación, algo que se repetirá este miércoles.

Expectación ante Panamá

La expectación para el encuentro del jueves, que se disputará en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, es máxima, ya que la AFA ha organizado una fiesta de celebración del título mundial con la afición que, en apenas dos horas y media, agotó las 83.000 localidades a la venta.

Se espera un amplio dispositivo de seguridad para los próximos días en las calles de Buenos Aires, puesto que se teme que decenas o cientos de miles de personas salgan a las calles para ver a sus ídolos de cerca, como ya ocurriera durante los festejos tras el título conseguido en Qatar 2022.

"Vamos a ir como vamos a todos los partidos. Nos dicen que está garantizado llegar en el horario de partido y si vemos que se tuerce vemos la posibilidad de llegar de otra manera", comentó Scaloni, entre risas, recordando el recorrido en helicóptero que tuvieron que hacer los campeones del mundo durante los festejos mundialistas.

La presencia del capitán, Lionel Messi, y del resto de los jugadores que se proclamaron campeones del mundo el pasado 18 de diciembre ha convertido ese primer duelo en tierras argentinas en la fiesta colectiva que no pudo concretarse, precisamente por la acumulación de casi cinco millones de hinchas en las calles.