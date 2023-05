Messi, ausente en la lista del PSG ante el Troyes a pesar de sus disculpas

9:47 a.m.

El PSG difundió hoy una lista en la que figuran varios canteranos y no dio explicaciones sobre la falta de Messi, quien ha sido sancionado dos semanas sin empleo y sueldo

Leo Messi no figura en la lista de convocados del PSG para el partido liguero de mañana ante el Troyes, a pesar de su mensaje de disculpas divulgado el viernes en el que se excusa por haber viajado a Arabia Saudí por compromisos publicitarios sin permiso del club.



El PSG difundió hoy una lista en la que figuran varios canteranos y no dio explicaciones sobre la falta de Messi, quien, según los medios, ha sido sancionado dos semanas sin empleo y sueldo.



Entre los 19 convocados para el choque de este domingo (18:45 GMT), hay varios canteranos y varios pesos pesados del equipo, como Marco Verratti, Marquinhos, Sergio Ramos y Gigi Donnarumma. Los españoles Carlos Soler, Juan Bernat, Sergio Rico y Fabián Ruiz también integran la nómina.



El brasileño Neymar sigue cumpliendo su plan de recuperación por su lesión en el tobillo.

Leer más: El PSG se plantea sancionar a Messi por su escapada promocional a Arabia Saudita



Aunque el PSG no ha dado detalles sobre la suspensión de Messi, se sobreentiende que el siete veces Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina cumple ante el Troyes, el antepenúltimo de la Liga, su primer encuentro de un castigo sin parangón por su dureza.



En caso de que la entidad parisina no lo levante, Messi tampoco estará ante el Ajaccio (el 13 de mayo). Su posible regreso sería el 21 de mayo en Auxerre, en la antepenúltima jornada del campeonato y cuando los parisinos ya se pueden haber coronado matemáticamente campeones de Liga.



La "Pulga" intentó calmar el viernes los ánimos colgando un mensaje en la cuenta de Instagram seguida por casi 480 millones en la que se disculpaba por haberse saltado el entrenamiento del 1 de mayo, un día más tarde de la derrota en casa ante el Lorient (1-3).



Messi se justificó alegando que los compromisos para promover Arabia Saudí como destino turístico los había modificado otras veces y que esta vez no podía aplazarlo más.



"Pensé que íbamos a tener libre después del partido, como iba pasando durante las semanas anteriores", refirió.



En su mensaje, llamó la atención por presentar sus excusas únicamente a sus compañeros y al PSG en general, obviando una mención a la hinchada, cuya parte más radical le ha tildado de "mercenario" y le ha exigido que se marche de París.



En todo caso, la opción de que Messi renueve con el PSG una temporada más, hasta 2024, sigue siendo muy complicada y todo hace pensar que saldrá libre de orillas del Sena en un mes.