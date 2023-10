Almeida: "El Real Madrid tiene toda la solidaridad de la ciudad"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, censuró este martes los gritos racistas sufridos por el futbolista brasileño Vinicius Júnior hace dos días en Mestalla, en el partido frente al Valencia, y declaró que "una institución modélica" como el Real Madrid "no debe soportar esos comportamientos" y el club blanco tiene "toda la solidaridad de la ciudad".

El alcalde de la capital española recibió al Real Madrid de baloncesto tras conquistar la undécima Euroliga de su historia y aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo al conjunto blanco y en especial a su futbolista Vinicius por los cánticos racistas sufridos recientemente.

"Tenéis toda la solidaridad de la ciudad de Madrid. No al racismo, no a la xenofobia. No podemos tolerar comportamientos de estas características ni insinuaciones sobre algunas conductas. Una institución modélica no tiene que soportar esos comportamientos", dijo Almeida, durante su discurso.

Lea: Ancelotti descarta que Vinicius medite abandonar el Real Madrid

"La mejor forma sin duda de combatirlo es con los extraordinarios resultados en baloncesto", comentó el alcalde de Madrid, que recordó que tomó posesión de su cargo un 15 de junio de 2019 y una semana después ya estaba recibiendo la primera camiseta del equipo blanco de baloncesto.

"Me acuerdo que me dijo el capitán Sergio Llull que no sería la última de la legislatura", bromeó.

La victoria en la final de la Euroliga frente al Olympiacos, con una canasta a falta de tres segundos de Sergio Llull, permitió al Real Madrid lograr su undécimo título de la mayor competición continental de clubes.

"Es una victoria que hace historia. Sois el símbolo de esta ciudad y estamos orgullosos de lo que habéis conseguido y la épica que ha rodeado la consecución del título será recordada", manifestó.

El alcalde de Madrid tuvo palabras de elogio para el entrenador Chus Mateo. "Te formaste en el Agustiniano y como decía San Agustín las lágrimas son la sangre del alma y vosotros derrochasteis todo el alma del mundo".

"Como equipo engrandecéis el nombre de esta ciudad. Estamos profundamente orgullosos del Real Madrid, de como competís y los valores que transmitís", finalizó.