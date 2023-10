Canadá necesita ganar a Cuba para mantener opciones de pasar a cuartos en la Copa Oro

La selección masculina de fútbol de Canadá se enfrenta en la tercera fecha de la Copa Oro 2023 a una Cuba ya sin opciones, un partido en donde los norteamericanos necesitan ganar para tener opciones de pasar a cuartos, pero dependen de lo que hagan las otras dos selecciones del grupo D.



El equipo del técnico John Herdman, que partía como favorito de grupo y como una de las selecciones a tener en cuenta en la competencia, se ha complicado la vida en los dos primeros choques. Tan sólo ha logrado cosechar sendos empates: 2-2 contra Guadalupe y 0-0 este sábado frente a Guatemala.



A la selección canadiense ahora sólo le vale ganar. Y no tendría por qué tenerlo difícil contra Cuba, por calidad y por motivación.



Pese a los errores que ha evidenciado el equipo en los dos primeros encuentros, Canadá es un equipo claramente superior a Cuba: el número 45 de la clasificación por países de la FIFA frente al 166.

Además, la escuadra cubana ya no se juega nada en la Copa Oro tras perder los dos primeros partidos, primero contra Guatemala (1-0) y luego contra Guadalupe (1-4), y estar matemáticamente fuera de la competencia.



Los del seleccionador Pablo Elier Sánchez se mostraron huérfanos de ideas y faltos de capacidad ofensiva en los dos encuentros jugados en los últimos días, aunque frente a Guadalupe tuvieron algunos destellos que no llegaron a cuajar en el marcador.



Pesó además en el banquillo isleño el abandono de la concentración de cuatro jugadores tras el primer partido, algo frecuente en los últimos años entre los deportistas cubanos que salen al exterior. Algunos eran piezas importantes del entramado de juego: son Roberney Caballero, Carlos Denilson Morales, Neisser Sandó y Jassael Herrera.



Pero Canadá ya no depende de sí misma. Sus tropiezos en los dos primeros encuentros hacen que, además de tener que firmar una victoria, necesite que el otro partido del grupo D no se cierre con empate.



Por fortuna para los canadienses, unas tablas en el Guatemala-Guadalupe (que se juega el mismo día y a la misma hora que el Canadá-Cuba) tampoco es un resultado que convenga a estas dos selecciones.



De empatar, Guatemala y Guadalupe quedarían igualadas a cinco puntos y, si Canadá gana a Cuba, serían tres los equipos con la misma puntuación y dependerían de la comparativa de otras variables para ver quién pasa a cuartos. Demasiadas incertidumbres.



Sin embargo, si uno de los dos se impone en el Guatemala-Guadalupe, logrando acumular siete puntos, una Canadá con cinco (tras ganar a Cuba) podría pasar como segunda del grupo D y lavar sus titubeos iniciales en la Copa Oro.



El Canadá-Cuba se juega este martes 4 de julio a las 19.30 hora local (00.30 GMT, del miércoles) en el Shell Energy Stadium de Houston (sur de Estados Unidos).