Al Khelaifi: "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo"

"No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo", afirmó este miércoles de forma rotunda y formal el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, sobre Kylian Mbappé.



En su primera declaración pública sobre el futuro de la estrella francesa del PSG, Al Khelaifi aseguró que la posición del club "es muy clara". "Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato", subrayó.



Al Khelaifi añadió que está "seguro" de que el propio Mbappé ha dicho en el pasado: "jamás me iré gratis". Y agregó: "Si alguien quiere cambiar su opinión, no es mi culpa".



"Pero no podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo", recalcó el presidente del PSG al final de la conferencia de prensa de presentación de Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador del club.

Esta declaración de Al Khelaifi es la primera en público después de varias semanas de filtraciones acerca de que el PSG se plantea traspasar a su estrella este verano si no desea prolongar su contrato más allá de su vencimiento, el 30 de junio de 2024.



El jugador ha reiterado su objetivo de cumplir la última temporada que le resta de su contrato en el club parisino, pero ha rechazado, incluso por escrito, la posibilidad de prolongar su compromiso.



El futuro de Mbappé fue uno de los asuntos que protagonizaron la presentación de Luis Enrique, quien evitó cuidadosamente dar garantías sobre la continuidad de su atacante estrella, pero aseguró que van a "intentar tener la mejor plantilla posible".



Preguntado repetidamente por la prensa sobre si el club le había dado garantías de la continuidad de Mbappé antes de firmar, Luis Enrique enfatizó que "uno siempre está abierto a que surjan infinidad de cosas".



"Cuento con todos los jugadores con contrato", indicó, antes de añadir de forma enigmática que "quiénes son" esos jugadores "depende del día a día, y esto del fútbol va cambiando".



"Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible", subrayó, antes de añadir que hay informaciones que en cualquier caso no pueden divulgar por ser confidenciales del equipo. "Lo que hablamos queda entre Luis Campos (el director deportivo) y yo", señaló.