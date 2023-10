Vinícius Jr fue condecorado en la ceremonia de sanción de la ley contra el racismo en Río de Janeiro

El delantero Vinícius Júnior fue condecorado este miércoles con las principales distinciones concedidas por los legislativos regional y municipal de Río de Janeiro, en una ceremonia en el estadio Maracaná en la que se sancionó la ley regional contra el racismo que lleva su nombre.



"Hoy es un día muy especial y espero que mi familia esté muy orgullosa. Soy muy joven y no esperaba que, tan joven, estuviese en el Maracaná, en un lugar tan especial para mí, recibiendo este homenaje", afirmó el jugador del Real Madrid español y de la selección brasileña en el acto.



El delantero convocado por Brasil para disputar el Mundial de Qatar 2022 recibió tanto la Medalla Tiradentes, principal galardón concedido por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, como la Medalla Pedro Ernesto, la principal otorgada por el Concejo Municipal de esta ciudad.



"A veces me pregunto si merezco tanto. No esperaba tantos premios y recibir todo ese cariño en el Maracaná, donde asistí y disputé tantos partidos del Flamengo. Es emocionante", agregó el delantero.

Leer más: Juez rechaza ordenar a la UEFA que anule la exclusión de Osasuna de la Liga Conferencia



La decisión del futbolista de enfrentar directamente a los hinchas que le hicieron insultos racistas en un partido entre el Real Madrid y el Valencia por la Liga española inspiró la ley contra el racismo en los estadios que pasa a regir a partir de este miércoles en el estado de Río de Janeiro.



La ley, de autoría del diputado izquierdista Professor Josimar y sancionada por el gobernador Claudio Castro, prevé que los partidos sean suspendidos automáticamente en el momento en que se registren insultos racistas y hasta definitivamente si la discriminación permanece.



La llamada "Ley Vini Jr" también establece el Protocolo de Combate al Racismo, que orienta a cualquier ciudadano sobre la forma de denunciar conductas racistas ante cualquier autoridad en un estadio.



Además de las medallas, el Concejo Municipal también le concedió al futbolista el título de "Ciudadano Carioca".



En el acto, el delantero del Real Madrid también dejó sus huellas grabadas en el Paseo de la Fama del Maracaná, el mayor templo de fútbol de Brasil y en el que ya están las de estrellas como Pelé, Garrincha, Rivelino y Ronaldo.



"Es un honor rendirle este homenaje a un futbolista que es ídolo del fútbol brasileño, nacido y criado en Río de Janeiro. Además de cargar todas las conquistas de su carrera en el fútbol, Vinicius también se convirtió en símbolo del combate al racismo", dijo el secretario regional de Deportes de Río de Janeiro, Rafael Picciani.