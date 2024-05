Estados Unidos otorga asilo político a Socorro Pérez, Madre de Abril, víctima de persecución en Nicaragua

En la Corte tuvo que recordar lo vivido en Nicaragua, perder a su hijo, ver su casa rodeada de policías, huir por puntos ciegos de la frontera con su hija y nieta para que la policía y paramilitares no la secuestraran, atravesar Centroamérica y México para cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos, donde la dictadura no pudiera alcanzarla

Equipo de Periodistas

Mayo 11, 2024 01:29 PM

Una Corte de migración de los Estados Unidos, otorgó asilo político en ese país a la nicaragüense Domitila del Socorro Pérez, quien escapó en el 2018 de la persecución de la Dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Doña Socorro es madre de Orlando Francisco Pérez, muerto por la represión en abril del 2018, en Estelí.

“Esta corte resuelve que usted recibe la protección de los Estados Unidos. Usted ha sufrido mucho, pero debe seguir adelante y espero que tenga un futuro en este país”, fueron las palabras de solidaridad del juez de migración, las que calaron en el corazón de “Doña Coco”, como le conocen cariñosamente sus seres queridos y sus amigos en su natal Estelí, en Nicaragua.

En la Corte tuvo que recordar lo vivido en Nicaragua, perder a su hijo, ver su casa rodeada de policías, huir por puntos ciegos de la frontera con su hija y nieta para que la policía y paramilitares no la secuestraran, atravesar Centroamérica y México para cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos, donde la dictadura no pudiera alcanzarla.

"Solo tengo un banner"

Cinco años y ocho meses después, Domitila del Socorro tiene asilo en Estados Unidos, pero no tiene a su hijo Orlando, de quien solo le quedan los recuerdos y un banner con su foto, con el que hasta hoy exige justicia.

“Otra persona creo que habría sentido alegría, pero sentí alegría y mucha tristeza, porque no era este el destino que yo quería, simplemente me tocó, porque los Ortega Murillo asesinos me lo impusieron, tuve que luchar para conseguir este estatus, bien difícil en este país”, declaró Pérez a 100% Noticias.

El dolor que arrastra Socorro Pérez, es mayor que la alegría que supone regular su estatus en Estados Unidos. Su hijo, Orlando Francisco Pérez, era un estudiante de 23 años que el 20 de abril 2018, en el fragor de las protestas contra las reformas al INSS en el departamento de Estelí, fue herido mortalmente por arma de fuego. Dos proyectiles le atravesaron el tórax.

“La autopsia realizada el 3 de mayo y supervisada por un forense contratado por la familia, concluyó que los dos disparos fueron certeros y que los proyectiles correspondían a un arma de “alto calibre” que fue accionada desde una “posición privilegiada” (a mayor altura)”, se lee en el sitio digital Museo de la Memoria de la Asociación Madres de Abril.

Desde el asesinato de Orlando, bandera y banner en mano doña Socorro salía a las calles a pedir justicia.

“Yo nunca tuve el proyecto de salir de Nicaragua porque yo exigía justicia por mi hijo. Siempre andaba en marchas y plantones. Hasta que el 12 de julio, justo finalizaba una marcha y me advierten que me andan buscando para apresarme. Fui a mi casa para sacar algunas cosas y no pude ni entrar porque policías y paramilitares estaban allí. Ese día salí de Nicaragua con lo que andaba puesto”, relató a 100% Noticias la madre de Abril.

Doña Socorro dice que quisiera regresar a Nicaragua “quisiera ir un 12 de diciembre o el día de los Santos difuntos ir a la tumba de mi hijo, yo no tengo eso. Solo tengo un banner y un altar que he hecho para él en este apartamento”, comentó.

Los jueces de Inmigración de Estados Unidos rechazaron 3844 solicitudes, es decir el 57%, de 6708 solicitudes de asilo político presentados por nicaragüenses, entre enero de 2018 y mayo de 2023, así lo reportó el centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Washington D.C.

Actualmente hay miles de solicitudes de asilo en espera, el caso de doña Socorro era una de ellas.

“Yo siento que es un peso menos, es un trámite muy cansado, pero hay que hacerlo todo, hay que cumplir. Yo le digo a quienes están en proceso que hay que luchar, no hay que perder las esperanzas. Hay que demostrar ante el juez que uno es perseguido político”, comentó Pérez.

Apoyo de Nicaragüenses

Muriel Sáenz, de la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, acompañó el proceso de Domitila del Socorro.

“Es que su caso es un caso verídico, ella tenía toda su historia de persecución y de mucha maldad hacia ella y su familia y el juez vio eso, le otorgó asilo y el juez este le deseo que ella lograra tener un futuro aquí en Estados Unidos e inclusive lamentó que le haya pasado tanto mal en Nicaragua”, comentó Sáenz.

“Ahora tiene la libertad de estar en este país, dentro de un año ella va a poder pedir su residencia permanente y después de 5 años ella opta por ser ciudadana americana. Los Estados Unidos la reciben muy contentos de tener a otra ciudadana, inmigrante, como ella, que solo buscan hablar de justicia, libertad y democracia, que es lo que todos los nicaragüenses soñamos”, dijo Sáenz a 100% Noticias.

Respecto a la celeridad de los casos de asilo políticos en Estados Unidos, Sáenz opinó que el sistema de migración ha estado “quebrantado”.

“Desgraciadamente la situación nicaragüense es mala y por eso han venido muchos inmigrantes, pero he notado que en los últimos dos meses los casos nuevos de asilo están siendo procesados muy rápidamente, he tenido dos instancias de dos muchachas que sometieron su asilo y rápidamente les contestaron y las mandaron a sus entrevistas finales con migración. Eso me da mucho aliento de que el sistema de migración está tratando de evacuar todos los casos que han estado conglomerados”, comentó.

A sus 57 años, doña Socorro sigue firme, exigiendo justicia por su hijo asesinado, atravesando las dificultades propias de migrar hacia Estados Unidos y luchando para acostumbrarse al idioma inglés.

“Los primeros dos años fueron más difíciles. Aquí pasé la pandemia, antes no tenía ni seguro médico, ahora sí. Y con el inglés, pues allí vamos, entiendo más de lo que hablo”, dijo a 100% Noticias.