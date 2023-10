Mbappé se entrena sonriente junto a Neymar en la víspera de primer choque de pretemporada

Kylian Mbappé, quien tiene hasta el 31 de julio para dar una respuesta al PSG sobre si renueva hasta 2025, se entrenó este jueves con actitud sonriente en la compañía de la mayor parte del equipo, entre ellos el brasileño Neymar.



Desde la nueva ciudad deportiva de Poissy, los hombres de Luis Enrique tuvieron una sesión abierta parcialmente a los medios, quienes pudieron ver a un Mbappé y un Neymar -que se recupera de una grave lesión en el tobillo- intercambiando bromas.

En la víspera del primer partido de pretemporada ante Le Havre (17 hora local), en el que se desconoce si el internacional francés participará, el PSG publicó varias fotos del entrenamiento, en las que no figuraron ni Mbappé ni Neymar y sí varios de los nuevos fichajes, como Lucas Hernández y Milan Skriniar.



Se da la casualidad que el hermano de Mbappé, el centrocampista Ethan (16 años), se entrenó también a las órdenes de Luis Enrique. No es la primera vez que sucede, pues el anterior técnico, Christophe Galtier, ya les hizo coincidir en una sesión del primer equipo hace seis meses.



Mbappé recibió este mes un ultimátum de la parte del presidente Nasser Al-Khelaifi: acciona la renovación automática hasta 2025 o se marcha vendido este verano para evitar que se vaya gratis en junio de 2024.



El PSG quiere además evitar pagar los 80 millones de la cláusula de fidelidad contemplados para la temporada 2023-2024 y negociados en su prolongación de 2022. Los parisinos no ven sentido en desembolsar 80 millones de prima a un jugador que en unos meses se iría sin coste alguno.



No obstante, la posición oficial de Mbappé se mantiene: no renovar hasta 2025 y dejar que su contrate termine en junio de 2024.