Iniesta muestra su apoyo a las jugadoras y lamenta la conducta "inaceptable" de Rubiales

El futbolista español Andrés Iniesta mostró su apoyo a las jugadoras de la selección nacional y lamentó que la conducta "inaceptable" del hasta este sábado presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, esté perjudicando la imagen de España.



En una publicación en la red social X (antes Twitter), el exjugador del Barcelona, ahora en las filas del Emirates Club FC, mostró "su tristeza" por todo lo acontecido tras el beso en la boca de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de Sídney.



"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", apunta Iniesta.

En este sentido, el autor del gol con el que la selección masculina de fútbol conquistó su único Mundial en 2010 crítica que "se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años" debido a la conducta de Rubiales.



"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", concluye.