Día 1 sin Vinícius

El Real Madrid vuelve a su casa, al Santiago Bernabéu, este sábado 90 días después para enfrentarse al Getafe de José Bordalás (16:15 horas CEST, -2 GMT) y lo hará con ausencias destacadas y de larga duración como son las del belga Thibaut Courtois y el brasileño Éder Militao, además de afrontar el primer partido sin Vinícius Junior, lesionado para las próximas seis semanas.



El nuevo ‘7’ del conjunto blanco sufrió el pasado viernes una lesión en el músculo bíceps femoral de la pierna derecha y estará fuera durante un mes y medio.

Centrocampista británico del Real Madrid Jude Bellingham.

Pierde así el Real Madrid a su gran baluarte ofensivo, cuya ausencia nota pasando de 2,16 tantos por encuentro a 1,6 goles por cita cuando el brasileño no está, en una parcela en la que el técnico italiano Carlo Ancelotti no cuenta con muchas alternativas.



El español Joselu Mato, perfil muy diferente a Vinícius al ser un ‘9’ clásico, rematador, apunta a titular, aunque ‘Carletto’ no se plantea volver al 4-3-3 para tener mayor profundidad por banda y servirle de balones a un jugador que volverá a vestir de blanco en el Bernabéu 12 años después.

Leer más: El gran duelo del sandinismo en el fútbol



La otra opción que maneja el técnico es la de Brahim Díaz. Más parecido en cuanto a tipo de juego a ‘Vini’, pero con menos posibilidades. Solo ha jugado un minuto en los tres primeros partidos de Liga y su reestreno en el Bernabéu apunta a ser desde el banquillo.



Un partido que, dentro de las malas noticias en forma de lesiones que han asolado al Real Madrid en agosto, supondrá el estreno de una nueva estrella en la que desde esta temporada es su nueva casa: el inglés Jude Bellingham.



Con solo 20 años, el centrocampista ha caído de pie en España. Cuatro goles en tres partidos, con el ‘5’ a la espalda y siendo el mejor jugador del conjunto blanco, y de LaLiga EA Sports, en el arranque.



Bellingham conocerá el Santiago Bernabéu, al que aún le quedan algunos meses de obras, con la gran fiesta de inauguración prevista para el 23 de diciembre, mientras que el guardameta español Kepa Arrizabalaga defenderá por primera vez la portería del Real Madrid en un estadio en el que fue rival tanto con el Athletic Club como con el Chelsea.



Además, Fran García, canterano del Real Madrid que vuelve después de tres temporadas en el Rayo Vallecano, será titular en el lateral izquierdo.



Sin embargo, el otro fichaje madridista, el turco Arda Güler, no podrá estar en el partido al seguir recuperándose de unos problemas en el menisco de la pierna derecha que padece desde la pretemporada.



En frente, un Getafe que afronta el derbi madrileño reforzado anímicamente tras la victoria de la pasada jornada frente al Alavés que permitió al equipo celebrar el primer triunfo de la temporada tras el empate ante el Barcelona en el Coliseum y la goleada encajada en Montilivi ante el Girona.



El conjunto azulón completó ante el Alavés un partido muy serio y, por segunda vez este curso, dejó su portería a cero, algo que José Bordalás pretende que sea su seña de identidad con una defensa aguerrida que hasta el momento ha estado liderada por el serbio Stefan Mitrovic y el uruguayo Domingos Duarte tras la reconversión como mediocentro del togolés Djené Dakonam.



Bordalás podría introducir alguna novedad en su once respecto a la pasada jornada y el que cuenta con más opciones de salir de inicio es Carles Aleñà, que podría sustituir a Jaime Mata en el extremo izquierdo, sobre todo tras la marcha de Portu al Girona.



El resto del once titular podría ser el mismo con Borja Mayoral y Juanmi Latasa como referencias ofensivas y con la posible novedad en la convocatoria del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, ya recuperado de una lesión.



- Alineaciones probables:



Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo Goes y Joselu Mato.



Getafe: David Soria; Damián Suárez, Domingos Duarte, Stefan Mitrovic, Gastón Álvarez; Juan Iglesias, Nemanja Maksimovic, Djené Dakonam, Carles Aleñá; Juanmi Latasa y Borja Mayoral.



Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 16.15.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Clasificación: Real Madrid (1º, 9 puntos); Getafe (11º, 4 puntos)



La clave: La capacidad del Real Madrid de generar ocasiones sin Vinícius Junior; prueba de fuego ante un Getafe de Bordalás que se caracteriza por su solidez defensiva.



El dato: El Real Madrid no pierde en casa contra el Getafe desde el 24 de febrero de 2008 (0-1, gol del nigeriano Ikechukwu Uche). La única vez en las dieciocho visitas del conjunto azulón al Santiago Bernabéu.



Las frases:



. Carlo Ancelotti: “La plantilla es muy competitiva, podemos competir con cualquiera”



. José Bordalás: "Nos gustaría que estuviera Vinicius, es un jugador diferencial"



El entorno: Primer partido de la temporada del Real Madrid en su estadio, el Santiago Bernabéu, tras tres jornadas consecutivas fuera de casa para avanzar las obras de remodelación que viven sus últimos meses.