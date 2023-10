08:00 AM

Doscientos sesenta y tres días después de aquel 18 de diciembre de 2022, que supuso la tercera estrella para la selección argentina de fútbol, la 'Scaloneta' comienza en casa la defensa del título en el debut de las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo 2026.



La Albiceleste se medirá a Ecuador en el Estadio Más Monumental, la cancha de River, considerada la 'casa de la selección', la misma en la que se vivió una gran fiesta de reencuentro entre los jugadores y la afición en marzo pasado y que, como en aquel momento, presentará un lleno espectacular.



El equipo de Lionel Scaloni contará con su capitán, Lionel Messi, en una espléndida serie de juego y resultados en su nuevo equipo, el Inter de Miami, aunque también con el cansancio acumulado del viaje desde Estados Unidos y, no hay que olvidarlo, sus 36 años.



Todos saben que la 'Pulga' comenzará esta defensa del título, pero nadie tiene la certeza de que vaya a concluirla en la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026, pues, aunque el de Qatar 2022 iba a ser su último Mundial, tras la consecución de la corona se abrió la posibilidad de que continúe.



Un aliciente más para Messi en este duelo es que podría alcanzar o superar en la tabla goleadora de las eliminatorias a su excompañero del Barcelona y amigo Luis Suárez, quien no fue convocado por Marcelo Bielsa para los partidos de Uruguay y, por tanto, no podrá anotar: Lucho acumula 29 y Leo, 28.



La formación albiceleste será la base de la que ganó el Mundial, con la principal duda para Scaloni de Lautaro Martínez o Julián Álvarez de inicio en el ataque.



Enfrente tendrá a un combinado de Ecuador ávido de triunfos, sabedor de que arranca las eliminatorias con tres puntos negativos a raíz del 'caso Castillo', que estuvo a punto de dejar a la 'Tri' sin el Mundial de Qatar 2022 y que, finalmente, se resolvió con esta sanción.



Su técnico, el español Félix Sánchez Bas, debuta en las eliminatorias sudamericanas después de dirigir a la selección de Catar en el Mundial celebrado allí; y en el que precisamente se enfrentó en el partido inaugural a Ecuador.



El exentrenador del juvenil A del Barcelona podría contar bajo los palos con el experimentado Alexander Domínguez, quien afronta su cuarta eliminatoria mundialista, y una sólida línea de 5 atrás.



La duda estará en el ataque, donde el puesto de vanguardia se lo disputan el capitán, Enner Valencia, un quebradero de cabeza para los defensas rivales, pues lleva 22 goles en este 2023 entre su exequipo, el Fenerbahce turco, y el actual, el Internacional brasileño, y el joven recién fichado por el Saint-Gilloise belga Kevin Rodríguez.



En busca de la sorpresa, Ecuador saltará a la cancha contra la Albiceleste, que empieza la defensa del título.

- Alineaciones probables:

. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Ángel Di María. Entrenador: Lionel Scaloni.



. Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Félix Torres, William Pacho, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Ángel Mena; Enner Valencia o Kevin Rodríguez. Entrenador: Félix Sánchez Bas (ESP).



Árbitro: El colombiano Wilmar Rondán. Su compatriota Jhon Perdomo estará al frente del VAR.



Hora: 21.00 horas (00.00 GMT).



Cancha: Estadio Más Monumental, de Buenos Aires, con capacidad para unos 84.600 espectadores.