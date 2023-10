El Real Madrid prolonga el pleno con otra remontada

El Real Madrid consiguió su quinta victoria consecutiva para mantenerse al frente de LaLiga EA Sports, pero volvió a necesitar una nueva remontada, esta vez ante una Real Sociedad (2-1) que le tuvo al borde del KO en el primer periodo.



El conjunto de Imanol Alguacil, que como el de Carlo Ancelotti se estrenará esta semana en la Liga de Campeones, aprovechó las facilidades que le dió el cuadro blanco en la primera mitad. Bajo la batuta del festival de Take Kubo tuvo en su mano no solo adelantarse pronto por medio de Ander Barrenetxea (m.5) sino irse al descanso con una ventaja superior.





No lo aprovechó, salvó en un gol del nipón que fue anulado a los 11 minutos por un fuera de juego de Mikel Oyarzabal, y lo pagó en la segunda mitad con la reacción del Real Madrid, que de nuevo se veía muy pronto por detrás en el marcador, como ante Almería y Getafe, y le tocaba navegar contracorriente.



Y fueron dos asistencias de Fran García, una a Fede Valverde en la primera acción del segundo tiempo, y otra a Joselu Mato a la hora de partido, las que permitieron a los hombres de Ancelotti sacar adelante este comprometido encuentro. El lateral zurdo, de vuelta este año al equipo en el que se formó tras su estancia en el Rayo, fue determinante. Esta vez no hizo falta el idilio con el gol del inglés Jude Bellingham, salvador hasta ahora.

La victoria permite al Real Madrid mantenerse como líder en solitario con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que goleó el sábado al Betis (5-0) y cinco respecto al Athletic y el Girona, aunque este tiene un partido menos.



El Villarreal y el Sevilla, también a las puertas de su reencuentro con la competición europea esta próxima semana, emergieron, aunque con notables apuros para deshacerse de los dos equipos que aún no han ganado partido alguno y ahora ocupan las últimas plazas de LaLiga, Almería y Las Palmas, respectivamente.



El estreno al frente del 'submarino amarillo' de José Rojo 'Pacheta', relevo del destituido Quique Setién, se saldó con triunfo en La Cerámica por 2-1 gracias a un gol en la prolongación del noruego Alexander Sorloth.



El delantero nórdico acabó por desequilibrar un encuentro en el que el Almería plantó seria batalla e incluso se adelantó por medio de Sergio Akieme al borde del descanso, pero aún tuvo tiempo en la prolongación Gerard Moreno para devolver las tablas al marcador.



Volvió a tener buenas opciones el equipo de Vicente Moreno en el segundo periodo. Las malogró y lo pasó muy al final con un magnífico centro de Alberto Moreno que Sorloth remachó al fondo de la red para firmar el primer triunfo de la era Pacheta y el segundo de la temporada del Villarreal.



No lo pasó mucho mejor el Sevilla ante Las Palmas en la vuelta de Sergio Ramos 18 años y 20 días después con la camiseta del equipo andaluz, aunque en el caso del conjunto de José Luis Mendilíbar consiguió el tanto del triunfo (1-0) antes, a los 71 minutos, por medio del también debutante Dodi Lukebakio.



El belga-congoleño fue el único que pudo acabar con la resistencia del buen hacer del meta insular Álvaro Valles y el que le dio los primeros puntos del curso al cuadro de José Luis Mendilíbar, que entrega el 'farolillo rojo' al Almería y deja penúltimo a un buen Las Palmas, que tuvo ocasiones suficientemente importantes como para sacar algo del Ramón Sánchez Pizjuán.



El meta serbio Marko Dmitrovic, el propio Sergio Ramos, y la falta de acierto en los últimos metros condenó al cuadro insular a la derrota y permitó al Sevilla sumar una victoria balsámica antes de recibir al Lens.



También coge impulso el Getafe de José Bordalás a costa de Osasuna, al que venció por 3-2 con tres goles de cabeza de los serbios Stefan Mitrovic y Nemanja Maksimovic y de José Ángel Carmona.



Equilibró en dos ocasiones el partido el equipo de Jagoba Arrasate por medio de Iker Muñoz y del croata Ante Budimir, este de penalti, pero no supo rematar sus reacciones y el Getafe, que trata de convertir el Coliseum Alfonso Pérez en un fortín, sentenció en el minuto 86 con la diana de Maksimovic.



La jornada, en la que se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Marruecos, las inundaciones en Libia y por el fallecimiento del comunicador Pepe Domingo Castaño, se completa este lunes con el encuentro entre el Granada y el Girona, que trata de sumar su cuarta victoria seguida para seguir junto al Barcelona la persecución al Real Madrid.