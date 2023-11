El boxeador nicaragüense Román "Chocolatito" González confirmó que no peleará en lo que resta de 2023 debido a problemas para obtener una visa estadounidense y desde ya está pensando en que su última pelea sea en Nicaragua

Equipo de Periodistas

"Disfruto a la familia dedicándome a los negocios de apartamentos. Teníamos una pelea prevista para el 31 de diciembre, pero no se dio por problemas de la visa", explicó González en una entrevista con el canal de la Alcaldía de Managua.

La información fue retomada por el cronista deportivo Miguel Mendoza, quien se limitó a citar las palabras textuales de Román Gonzáles durante la entrevista.

“El que se cuida llega lejos, sin imaginar también lo que Dios te tiene en el camino. El problema es que muchos se quedan en el camino, se escucha feo, pero es la verdad”, expresó el pugilista al insistir que el talento debe ser combinado con la constancia y disciplina permanente.

“Uno de mis sueños es conquistar el quinto título de la 118”, sin embargo, Chocolatito dijo que la última palabra la tiene Dios. “Yo siento que ya di lo que dí, pero si Dios me da la bendición de ganar un quinto título yo feliz y quién no? y si no, pues también. Yo siento que hoy en día ya le di a mi país tanta gloria”, agregó.

González dijo que espera poder pelear en 2024 y todo lo que venga es bienvenido. "Aquí vamos en la lucha haciendo lo mejor que se pueda y esperando lo mejor para el próximo año", señaló.

En la misma entrevista detalló que tiene pendiente por hacer su última pelea de título y será en Nicaragua, aunque por ahora “no tenemos nada confirmado, nada”, enfatizó. Únicamente se mostró a la expectativa de lo que viene. “Quería hacer una peleita, como dicen, suave. Yo en una pelea de título, pero sé que alguna vez va a pasar cuando yo definitivamente diga me voy”, expresó.

El pugilista, de 36 años, es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Ha ganado cuatro títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes.