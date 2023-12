James Rodríguez deja en el aire su continuidad en el São Paulo

"No lo sé (si me quedaré) porque, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, sí, para ayudar al equipo

El mediapunta colombiano James Rodríguez evitó confirmar su continuidad en el São Paulo para la próxima temporada, aunque resaltó que hoy es "feliz" en la ciudad brasileña.



"No sé lo que va a pasar en 2024, en el fútbol cambia todo muy rápido. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Me gusta hablar del presente y el presente es ahora", afirmó en una entrevista al portal 'Ge, divulgada este viernes'.



Preguntado nuevamente sobre su permanencia en el Tricolor de Morumbí, con el que tiene contrato hasta junio de 2025, el internacional cafetero de 32 años volvió a sembrar dudas.



"No lo sé (si me quedaré) porque, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, en el fútbol cambia mucho. Solo Dios sabe lo que va a pasar", dijo con misterio.





James llegó a la disciplina paulista el pasado mes de julio y ha jugado desde entonces 14 partidos -nueve como titular-, en los que ha anotado un gol y repartido tres asistencias.



En estos meses ha conquistado la Copa de Brasil, aunque no jugó ningún minuto en los dos partidos de la final frente al Flamengo.



En su opinión, el São Paulo tiene equipo para "hacer las cosas bien y poder ganar la Copa Libertadores" en 2024, pues "tiene muy buenos jugadores, de calidad".



"Si todo el mundo se queda, creo que puede llegar a la final", subrayó el exjugador de Oporto, Real Madrid y Bayern Múnich.



En este sentido, apuntó que le gustaría entrar en el club de los jugadores que han logrado la Libertadores y la Liga de Campeones de Europa, al que se acaba de unir el lateral Marcelo, con el que compartió vestuario en el Real Madrid.



"Ya gané la 'Champions League', sería bueno ganar la Libertadores para entrar en ese grupo", señaló.