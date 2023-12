El Barça termina el año como el mejor equipo de Europa

10:23 AM

El Barcelona de Jonatan Giráldez ha cerrado el año 2023 como el único equipo de las cinco grandes ligas europeas -española, francesa, alemana, inglesa e italiana- con pleno de victorias (16) en todas las competiciones, el más goleador (71) y el que menos ha encajado (3) en lo que va de temporada 2023-24.



El conjunto catalán selló el pasado jueves su pase a cuartos de final. Fue el segundo equipo en conseguirlo, solo por detrás del Olympique de Lyon, su bestia negra, pero el único en hacerlo con un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas de la fase de grupos.



De hecho, el Barça es el único equipo europeo que no ha conocido otro resultado que no sea la victoria entre la competición doméstica (12 triunfos) y la continental (4).



Además, se han consolidado -con 50 goles anotados en competición doméstica y 21 en la continental- como el conjunto más goleador en todas las competiciones y, a su vez, como el que menos ha encajado en las mismas, pues solo ha recibido 1 gol en la Liga de Campeones y 2 en la Liga F.

Además, en catorce de los dieciséis partidos oficiales disputados en este primer tramo de temporada, las futbolistas azulgranas ganaron por dos o más goles de diferencia y en nueve -más de la mitad- firmaron goleadas con cinco o más tantos de diferencia.



Más allá de las estadísticas, las sensaciones en el juego son inmejorables. El cuadro de Giráldez compite al más puro estilo Barça y, pese a un inicio de temporada marcado por bajas sensibles, ha demostrado que, juegue quién juegue, cumple con nota.



Es el caso de la delantera Salma Paralluelo, que es la máxima goleadora en Europa con cinco goles, y registra otros seis en la Liga F. Además, la aragonesa suma dos asistencias.



Si en la punta de ataque Salma es una referencia, en la medular brilla Aitana Bonmatí. La vigente ganadora del Balón de Oro es una pieza clave en la creación. Desde la posición de interior, la catalana acumula ocho goles y las mismas asistencias en todas las competiciones.



A la aportación de ambas jugadoras españolas se suma el talento de Graham Hansen, que es la futbolista más diferencial del equipo. La extremo noruega ha servido trece asistencias, ha anotado diez goles en todas las competiciones, y es la máxima realizadora de la Liga F con nueve dianas.



Estas cifras no pasan por alto al técnico del equipo que, pese a que recientemente anunció que abandonaría el club a final de temporada, se mostró feliz y satisfecho con la situación deportiva del conjunto.



Sin embargo, Giraldez también fue prudente y, en la rueda de prensa posterior a la última goleada ante el Rosengard (7-0), aseguró que "lo único que le preocupaba" era que no se generara una euforia excesiva. Porque, según subrayó, en la primera mitad de 2024 "queda lo más importante".



Las múltiples renovaciones pendientes, la incógnita sobre el reemplazo del entrenador, las lesiones y los problemas económicos del club no han alterado la excelente dinámica del vigente campeón europeo y nacional, que volverá a los entrenamientos el 28 de diciembre con el objetivo de seguir siendo una referencia futbolística.