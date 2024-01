Los playoffs 2023 serán los primeros en el siglo XXI sin Peyton Manning o Tom Brady

Equipo de Periodistas

Enero 12, 2024 04:14 PM

Los playoffs de la temporada 2023 de la NFL que arrancan este sábado serán los primeros en el presente siglo sin la presencia de alguna de las leyendas Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, o Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia.



Ambos quarterbacks marcaron poco más de dos décadas con actuaciones memorables que los llevaron a dominar la NFL con nueve anillos de Super Bowl, dos para Peyton y siete para Tom.



Manning, quien triunfó 29-17 con los Indianapolis Colts sobre los Chicago Bears en el Super Bowl XLI y con los Denver Broncos, 24-10, sobre los Carolina Panthers en el Super Bowl 50, empezó su andar en los playoffs en las campañas 1999 y 2000; no clasificó a su equipo en el 2001.



A partir de la temporada 2002 no se perdió una postemporada con los Colts hasta el 2011, en la que no jugó ningún partido debido a una lesión.



Retomó su continuidad en los playoffs en el 2012 con los Broncos, con los que no volvió a ausentarse en una postemporada. Incluso cerró su carrera con la obtención del campeonato en la campaña 2015.



En total, Manning tuvo 15 presencias en playoffs en sus 18 años en la NFL, sólo no clasificó en 1998, su año de novato, 2001 y 2011.



Constancia que imitó Tom Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl. El ex quarterback, que se retiró en febrero del año pasado, no requirió años de experiencia para acostumbrarse a la presión de los juegos de playoffs.



Llegó a los Patriots en la temporada del 2000 y en su primer año como titular, en 2001, llevó a los Pats a ganar el primero de los seis trofeos Vince Lombardi que tienen. Completó su séptimo anillo con su victoria en el Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers.



En sus 23 años de carrera, 20 con New England y tres con Tampa Bay, Brady sólo se perdió tres viajes a postemporada, el primero en su campaña de novato en el 2000, luego en 2002 y la última en 2008.



Por eso cuando este sábado arranquen los playoffs de la temporada 2023, con los duelos Texans-Browns y Chiefs-Dolphins, por primera vez en este siglo la NFL no tendrá como protagonistas a Peyton Manning o Tom Brady.