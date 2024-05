Equipo de Periodistas

Mayo 06, 2024 03:32 PM

El Real Madrid recibirá finalmente el trofeo de campeón de LaLiga EA Sports 2023-24 el próximo martes 14 de mayo en el Santiago Bernabéu, ante el Alavés, en lugar del sábado 12 en el Nuevo Estadio de Los Carmenes de Granada como había decidido en un primer momento la Federación (RFEF), que reconsideró su postura tras atender a los argumentos del club blanco.



Después de que el Real Madrid se proclamase campeón en la trigésimo cuarta jornada, sin poder recibir la copa tras ganar al Cádiz al necesitar que perdiese el Barcelona en Girona, como posteriormente ocurrió, el club blanco recibió la notificación este lunes de que le sería entregada en su próximo encuentro liguero.





El club blanco, "sorprendido", lamentó la decisión de la RFEF y "por respeto" a un Granada que podría descender ese mismo día, comunicó que no quería recibir la copa. La reacción de la Federación no ha tardado en llegar, y tras las comunicaciones mantenidas, se ha decidido que sea en la trigésimo sexta jornada, en la que el Real Madrid recibe al Alavés en el Bernabéu el 14 de mayo, el momento en el que el equipo campeón reciba el trofeo y pueda celebrarlo con su afición.



Se da la circunstancia de que por el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, que disputa este miércoles ante el Bayern, el Real Madrid pospuso su encuentro con los seguidores en la fuente de La Cibeles al domingo 12 de mayo. Lo realizarán con un trofeo de Liga que no será el de la temporada 2023-24, que aún no habrán recibido, y con la copa de otra temporada.