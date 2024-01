Messi y Aitana triunfan en los The Best de las ausencias

Equipo de Periodistas

Enero 15, 2024 04:13 PM

En una gala repleta de ausencias, sobre todo en el plano masculino, Leo Messi, que no se presentó a los premios, y Aitana Bonmatí, que ha cerrado un curso inmejorable, se coronaron como los mejores jugadores del mundo en los The Best de la FIFA.



Ni Kylian Mbappé, que jugó la pasada noche con el Paris Saint Germain, ni Leo Messi, que no acudió a Londres en el que puede ser el último gran premio de su carrera, ni Erling Haaland, que se recupera de una lesión que le ha hecho perderse los últimos nueve partidos con el City, estuvieron en el Apollo de Londres.



Los tres candidatos masculinos al premio más importante de la noche dejaron de lado una gala con una más nutrida presencia del fútbol femenino y es que la FIFA decidió que todos los premios fueran entregados por mujeres.



Así, los The Best confirmaron la superioridad de Aitana en una temporada brutal para la jugadora del Barcelona, en la que ha ganado absolutamente todo en lo que ha participado. Tras triunfar con el Barcelona en la Liga Española, la Champions League y la Supercopa de España, siendo elegida mejor jugadora en todos estos torneos, también se alzó con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con España, con el añadido del Balón de Oro del torneo. A esto sumó en octubre el primer Balón de Oro de su carrera en París.



Aitana, que se impuso este lunes en las votaciones a Jennifer Hermoso y Linda Caicedo, es la primera persona en la historia en ganar todos los premios en todos los torneos que ha jugado.



"Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, ha sido un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin vosotras no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo", apuntó Aitana en el discurso de ganadora.



La futbolista del Barcelona también estuvo presente en el once ideal de la FIFA, junto a Olga Carmona del Real Madrid, siendo las dos únicas españolas en este premio. El once estuvo compuesto por Mary Earps, en portería, Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en portería; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo, y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque. Ni Jennifer Hermoso, ni Linda Caicedo, pese a estar nominadas en el premio a mejor jugadora, entraron en el once.



La presencia de nueve jugadoras en el escenario contrastó con solo Rúben Dias y Ederson Moraes que recogieron el de mejor once masculino, formado por Courtois en portería, Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.



Pese a que Courtois entró como el mejor del once, Ederson fue elegido el mejor portero de la temporada, una de las grandes contradicciones de la noche. Tampoco estuvo Rodrigo Hernández, autor del gol que hizo campeón de Europa al City e indiscutiblemente el mejor pivote del mundo la temporada pasada.



En el premio a mejor jugador masculino, se rompieron los pronósticos y Messi se llevó el que puede ser el último gran premio de su carrera deportiva.



El de Rosario se hizo con el premio, pese a que el formato de votación no le favorecía.



A diferencia del Balón de Oro que ganó en octubre, el octavo de su carrera, el período que se tiene en cuenta para el The Best data del 20 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, es decir, deja fuera la Copa del Mundo de Catar. Aun así, los logros de Messi en ese tiempo, la Leagues Cup con el Inter de Miami, y la Ligue 1, con el Paris Saint Germain, fueron suficientes para arrebatarle el premio Haaland, que anotó 52 goles en 53 partidos y se hizo con el triplete con el Manchester City, con Premier League, Champions League y FA Cup.



Messi no acudió a Londres y tampoco mandó a nadie en su lugar para recoger un trofeo que ya ha ganado en tres ocasiones, en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.



El que sí estuvo fue Pep Guardiola, que se llevó el premio a mejor entrenador, por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, en uno de los galardones más claros de la noche, gracias al triplete del catalán, el segundo en la historia del fútbol inglés, tras el del Manchester United de la temporada 1998-1999, y el segundo en su carrera, después del que logró con el Barcelona en 2009.



"Me gustaría compartir este premio con Luciano, por su gran temporada con el Nápoles después de tantos años, y a Simone, por lo difícil que nos lo puso en la final con esa plantilla maravillosa. Y también lo quiero compartir con los dueños del City, especialmente con Ferran Soriano, por crear esta idea, y con Txiki Begiristan, por confiar en mí", dijo Guardiola.



El español también le dedicó el premio a su padre, de 92 años, que le acompañó a la ceremonia.



En el premio a mejor entrenador de fútbol femenino, Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, triunfó por delante de Jonatan Giráldez, del Barcelona, y Emma Hayes, del Chelsea. La holandesa ganó este premio por cuarta vez gracias a la final del Mundial a la que condujo a las inglesas y la conquista de la Arnold Cup y la Finalíssima.



No fue el único premio para Inglaterra, ya que Mary Earps, clara favorita, se impuso en el de mejor portera a Cata Coll y a Mackenzie Arnold, y añadió este galardón al de Guante de Oro del Mundial, donde perdió la final contra España pese a pararle un penalti a Hermoso.



En el premio Puskas, Guilherme Madruga, que marcó una chilena con Botafogo en la Serie B brasileña, se alzó como ganador por delante del misil del paraguayo Julio Enciso y de la rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.



El premio a mejor aficionado se lo llevó Hugo Miguel Íñiguez, un fan de Colón de Santa Fe que fue grabado en las gradas del estadio mientras amamantaba a su hijo al ritmo de los cánticos.



Las votaciones de los The Best se dividen al 25 % entre los entrenadores nacionales, los capitanes nacionales, un grupo de periodistas y los votos de los aficionados.