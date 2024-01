Ver a Messi le cuesta a un salvadoreño con sueldo mínimo entre 17 y 39 días de salario

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2024 03:52 PM

El juego entre la selección de El Salvador y el Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi y otros jugadores de renombre internacional, es como agua de mayo para el alicaído fútbol salvadoreño, pero asistir a este evento le cuesta al trabajador con salario mínimo al menos el equivalente a unos 17 días de trabajo.



Los precios para ver a 'La Pulga', recientemente ganador del premio 'The Best' de la FIFA, se encuentran entre los 200 y 475 dólares, aunque las localidades más caras se agotaron desde hace días.



Y es que esta nación centroamericana tiene la economía que menos crece en Centroamérica y los salvadoreños con un trabajo formal, que incluye prestaciones sociales, no llegan ni a un millón, tomando en cuenta que son unos 6 millones de habitantes.



El salario mínimo del sector comercio es de 365 dólares, por lo que la entrada más barata le costaría a un trabajador 17 días de trabajo y la más cara hasta 39 días de salario, sin tomar en cuenta los descuentos de ley.



Además de la euforia que ha generado entre los amantes del balompié la llegada del astro argentino, en redes sociales se han dejado ver algunas críticas por el costo de los boletos frente a la situación económica del país.



Por otra parte, el valor de la entrada más económica es casi el mismo que la canasta básica alimentaria de un mes en la zona urbana, que llegó a 252.40 en promedio en 2023, según datos oficiales, mientras que en la zona rural rondó los 189,43 dólares.



Por otra parte, la llegada de Messi, los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, y el uruguayo Luis Suárez, también es vista por el comercio informal como una oportunidad para generar ingresos extra con la venta de camisas.



La Agencia EFE realizó un recorrido por el centro de la capital salvadoreña y en las cercanías del estadio Cuscatlán, donde será el partido, y constató la oferta de camisas de imitación del 10 de Messi de entre 5 y 18 dólares.



Según cálculos de los mismos vendedores, se espera que unos 300 comerciantes intenten generar ingresos para su economía familiar.