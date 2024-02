Real Estelí vence al América en la Concaf Champions Cup

Equipo de Periodistas

Febrero 07, 2024 08:50 AM

El Real Estelí nicaragüense dio la sorpresa este martes al derrotar en casa por 2-1 al América de México en el partido de ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf.



Un penalti a lo 'Panenka' ejecutado por Byron Bonilla al minuto 7 y un gol del defensa Marvin Fletes de cabeza al minuto 47 le dio el histórico triunfo al Tren del Norte ante el actual campeón del fútbol mexicano, por quien descontó Luis Quiñones.



El Real Estelí, subcampeón de la primera Copa Centroamericana de la Concacaf, salió agresivo al campo de juego con un Bonilla desbordado por la parte izquierda.



Una gran jugada individual de Bonilla, que fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa del América, provocó que Emilio Lara cometiera una infracción en el área chica al tocar con la mano el balón.

El mismo Bonilla, con frialdad, cobró el penal y lo mandó suavemente al centro de la portería defendida por Luis Malagón, que no pudo hacer nada.



Tras el sorpresivo 1-0, el América se desbordó en el ataque y dominó el encuentro, aunque no encontró la portería del rival.



Al minuto 13 Quiñones no encontró la pelota dentro del área tras un centro de Alejandro Zendejas. Diez minutos después los papeles se invirtieron y fue Zendejas, frente a la portería y sin ninguna marca, el que envió el esférico afuera.



Al minuto 42, Richard Sánchez cobró un tiro libre por el América y el balón fue desviado por Douglas Forvis, otra de las figuras por los locales.



En la segunda parte, el Real Estelí volvió a salir intenso y otra jugada de Bonilla, por la banda izquierda, terminó en tiro de esquina.



El propio Bonilla cobró el tiro de esquina y el balón encontró sin marca al defensa Marvin Fletes, que desde lo alto dominó y de cabeza venció a Malagón.



El 2-0 lucía inmenso y André Jardine comenzó a hacer cambios para acortar el marcador o evitar la humillación.



Fue hasta el minuto 90 que Quiñones encontró en el área un balón despejado por Forvis tras un tiro libre y América logró marcar un importante gol de visitante.



El Real Estelí, que llegó a acumular 10 años sin perder en el Estadio Independencia (norte), hasta que fueron derrotados por el Alajuelense costarricense el pasado 28 de noviembre, consiguió de esa forma una histórica victoria ante el América.



El flamante subcampeón de la primera Copa Centroamericana de la Concacaf se volverá a ver la cara con el club mexicano el 14 de febrero en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.



- Ficha técnica:



2. Real Estelí: Douglas Forvis, Josué Quijano, Ebert Martínez, Marvin Fletes (m.81, L. Balanta), Óscar Acevedo; Marlon López, Sergio Cunningham (m.72, H. Niño), Bancy Hernández, Iván Ochoa (m.46, H. Medina), Byron Bonilla (m.81, W. Talavera); Nicolás Maturana (m.63, K. Batiz).



Entrenador: Ramón Otoniel Olivas.



1. América: Luis Malagón, Luis Fuentes (m.61, S. Reyes), Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Emilio Lara (m.56, I. Reyes); Richard Sánchez (m.60, A. Fidalgo), Santiago Naveda, Brian Rodríguez (m.81, J. Rodríguez), Alejandro Zendejas; Illian Hernández (m.56, D. Valdés) y Julián Quiñones.



Entrenador: André Soares Jardine.



Gol: 1-0, m.7 (P): Byron Bonilla. 2-0, m.47: Marvin Fletes. 2-1, m.90: Luis Quiñones.



Árbitro: El canadiense Drew Fischer amonestó a Óscar Acevedo y Marlon López, del Real Estelí; y Salvador Reyes, del América.



Incidencias: Partido de ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf, jugado en el Estadio de Independencia de Estelí ante 8.000 espectadores.