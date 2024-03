Celso Borges se retira de la selección de Costa Rica con un récord de 163 partidos

Equipo de Periodistas

Marzo 15, 2024 03:23 PM

El centrocampista Celso Borges anunció este viernes su retiro de la selección de fútbol de Costa Rica dejando una marca histórica de 163 partidos internacionales, 3 mundiales de categoría absoluta y 2 de categoría menor.



Borges, de 35 años y jugador del Alajuelense costarricense, anunció su retiro de la selección durante su podcast en el que le acompañó el exfutbolista Bryan Ruiz, uno de sus grandes amigos y socios durante su carrera en la selección.



"Es difícil porque se cierra una etapa. Son muchas emociones, es difícil explicar cómo me siento", dijo Borges luego de leer un documento en el que hizo un repaso de su carrera y agradeció a diversas personas.



Borges afirmó que se siente afortunado de "nacer en esta época, de coincidir con mis compañeros y de haber sido parte de ese grupo" que jugó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.



"Fui parte de, quizás, la generación más talentosa, la más honrable y la más exitosa que generó una sinergia con la afición en tres mundiales consecutivos, uno de ellos, la mejor participación del país", manifestó el jugador.



El centrocampista es el jugador costarricense con más partidos internacionales con 163 desde su debut en 2008 y además marcó 27 goles. También es, junto al portero Keylor Navas, el jugador costarricense con más partidos en mundiales absolutos con 11.



Borges, hijo del exfutbolista y exseleccionador de Costa Rica, Alexandre Guimaraes, debutó en el Saprissa costarricense en el 2006, y en 2008 dio el salto a Europa con el Fredrikstad noruego. Posteriormente jugó en el AIK sueco, en el Deportivo La Coruña español, en el Goztepe turco, y en la actualidad con el Alajuelense de su país.



El centrocampista dijo que se siente "aliviado y triste" y aseveró que con la selección lo dio todo y nunca se negó a asistir a una convocatoria sin importar el rival ni el país del mundo donde debía jugar el equipo.



"Valió la pena porque disfruté cada momento como si se tratara del último", expresó el futbolista, quien declaró que siempre será un "fan de la selección" y se alegrará del progreso de los jóvenes.



Borges, quien también jugó el Mundial Sub 17 de Perú 2005 y el Sub 20 de Canadá 2020, dijo que considera que "es el tiempo ideal" para retirarse de la selección para concentrarse en su club Alajuelense, donde se siente "valorado" y ha sido nombrado capitán.



El retiro de Borges se da el mismo día que el seleccionador de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, no le incluyó en el lista de convocados para la repesca contra Honduras del próximo 23 de marzo por un cupo a la Copa América 2024.